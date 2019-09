Los sindicatos y las perfumerías Douglas llegan a un pacto tras dos días de huelga

Los sindicatos CC OO, UGT y USO han llegado a un preacuerdo con la cadena de perfumerías y droguerías Douglas tras dos jornadas de huelga para protesta contra la decisión de la compañía de modificar las condiciones laborales. En Asturias, la compañía cuenta con ocho tiendas que dan trabajo a un centenar de personas.

Según apuntaron los sindicatos, el precuardo incluye que "no se le modifique el contrato a ninguno de los trabajadores que no tenía la obligación de trabajar los domingos". Además, también se recoge que "no se va a tocar ningún contrato y se establece un sistema de incentivos".

USO apuntó que las negociaciones con la compañía han conllevado "mejoras sustanciales en materia de turnos y conciliación con respecto a la propuesta inicial de la empresa". Por ejemplo, se limita el número de domingos y festivos que puede trabajar un empleado al año y se le garantizan al menos once fines de semana libres.