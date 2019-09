Barbón urge a Fomento a mejorar el tren: "Es dramático, no podemos esperar a 2025"

Una comisión bilateral urgente Fomento-Principado para poner en marcha un plan de choque ante la crisis "dramática" de Feve fue el principal compromiso que arrancó el presidente del Principado en la reunión que mantuvo ayer con la cúpula ministerial, encabezada por José Luis Ábalos. El Gobierno asturiano y el vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, están preocupados por el caos de un servicio clave para las alas de la región y darle respuesta se ha convertido en prioridad de la agenda en infraestructuras. En el otro asunto crucial, la variante de Pajares, se mantienen los plazos: la obra acabará a finales del próximo año y "las pruebas empezarán a principios de 2021", pero ni Barbón ni Fomento concretaron plazo inaugural.

La comisión bilateral que afronte el caos en las cercanías de la antigua Feve deberá ponerse en marcha a principios de octubre, según pactaron Ábalos y Barbón en la reunión en la que estuvieron presentes el presidente de Renfe, Isaías Táboas; la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera Posada además del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura por parte ministerial y el vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, por el Principado. "La situación es dramática y el plan a largo plazo, hasta 2025, ya no nos vale. El Ministerio reconoce que hacen falta medidas a corto plazo y agradecemos su disposición", recalcó Adrián Barbón al término de la reunión, en una comparecencia donde estuvo acompañado del vicepresidente Juan Cofiño.

El plan de choque de Feve tendrá como finalidad priorizar las actuaciones "en todos los niveles", según indicó el presidente del Principado, que abarcan desde "las infraestructuras con la adquisición de trenes a la contratación de personal". La comisión bilateral se pondrá en marcha a principios de octubre en Asturias y su cometido será agilizar una planificación que ya preveía una inversión de 580 millones de euros en distintas fases hasta 2025 pero que ahora, desde el Principado, se pretende acelerar. "La situación dramática de las cercanías de Feve no es fruto de una maldición bíblica. Los sucesivos gobiernos no han invertido a lo largo de los años y ahora estamos en una situación crítica", valoró el presidente del Principado. El ministro Ábalos precisó luego que Renfe "está completando la adquisición de nuevo material móvil para Asturias" y que el ADIF tiene "alrededor de 80 actuaciones en el núcleo de Asturias, tanto de renovación de vías como de modernización de instalaciones y sistemas" pero reconoció la necesidad de "tomar decisiones a corto plazo", mediante un plan de choque "realista y centrado en los puntos donde puedan beneficiar a un mayor número de personas en Asturias".

El estado de las obras de la variante de Pajares fue el otro tema central de la cumbre en el Ministerio de Fomento. Ábalos y Barbón confirmaron que se mantienen los plazos previstos y anunciados antes de las generales de abril. Las obras acabarán a finales del próximo año y las pruebas "empezarán a principios de 2021". Para el presidente del Principado, la principal novedad radica en que "ya están adjudicados todos los contratos salvo uno, el del sistema de ventilación", que se licitarán en breve.

El presidente del Principado no quiso concretar el plazo que durarán esas pruebas antes de que los ciudadanos puedan circular desde Asturias a Madrid porque "un político no debe influir en una cuestión técnica, sobre todo si es de seguridad. Durará lo que decidan los equipos técnicos de seguridad", afirmó Barbón, quien reconoció que al Principado y al Ministerio les gustaría que fuese un plazo corto: "No se va a poner en riesgo a las personas. El Ministerio quiere poner en marcha la instalación cuanto antes, pero al final son los criterios técnicos los que marcan los plazos", añadió.

El peaje del Huerna también fue objeto de análisis. El Principado asume que es imposible abordar la supresión en la actual coyuntura económica y por el elevado coste que entrañaría compensar a la concesionaria después de que Fomento, en tiempos de Francisco Álvarez-Cascos al frente del departamento, ampliase a 2050 el pago del peaje, inicialmente previsto hasta 2021 pero pidió que estudie "nuevas bonificaciones", una petición que el Ministerio se comprometió a estudiar, según Barbón.

En el resto de asuntos objeto de repaso, no hubo mayores novedades. La tramitaciones de la Ronda Norte de Oviedo se encuentra en el estudio informativo, el Plan de Vías de Gijón mantiene el plazo previsto para el estudio informativo en los primeros meses de 2020 y sin descuidar la financiación con el BEI mientras que en el soterramiento de Langreo, el nuevo convenio ya está en manos del ayuntamiento y del Principado. En el Plan de Vías de Avilés "se está redactando la planificación después de la licitación del proyecto". Y en la Zona de Actividades Logísticas de Asturias el Ministerio analizará "punto a punto los planes de progresión de las obras", según indicó el Vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño.

Barbón destacó la "buena disponibilidad del Ministerio", subrayó la importancia de tener "influencia en el Consejo de Ministros" y reiteró "los efectos negativos para Asturias del bloqueo político".