Alerta en el Corredor del Narcea: alto tráfico, imprudencias y curvas disparan los choques

Los usuarios del Corredor del Narcea (la regional AS-15), la carretera que une el Suroccidente con el centro de la región, desde Cerredo (Degaña) hasta La Rodriga (Salas), tachan de "peligrosa" su principal vía de comunicación y miran con recelo hacia ella después de que recientemente, en una sola semana, se registraran tres accidentes en el tramo entre Bebares y las inmediaciones del embalse de la Barca, una zona más conocida como Calabazos, en Tineo.

El sinuoso trazado que tiene la transitada carretera en estos kilómetros sumado a unos días en los que la lluvia fina fue protagonista conformaron el escenario ideal para los accidentes, con tres heridos graves y dos leves. Quienes se pasan muchas horas al día la volante no solo ven peligrosidad en la propia vía, que recorre 106 kilómetros, sino que también detectan imprudencias habituales en los conductores, lo que supone un riesgo añadido.

"Es una carretera peligrosa, pero la gente no respeta las señales, hay demasiados adelantamientos indebidos y demasiada velocidad", destaca el taxista José Manuel Menéndez. De hecho, el distribuidor Hugo Alonso asegura que en varias ocasiones ha tenido que cruzarse con dos coches. "Es peligrosa porque es muy rápida, varias veces tuve que apartarme para cruzarme con un coche adelantando, por suerte los que vamos con vehículos grandes vamos despacio", señala.

No obstante, reconocen que Calabazos es uno de los puntos más conflictivos del Corredor, junto con el tramo cangués entre el Puente del Infierno y el pueblo de Corias. "Es una zona donde suele haber muchos desprendimientos de piedras y durante muchos años estuvo muy transitada por camiones cargados de carbón para la térmica, eso sumado a la excesiva confianza y velocidad de los conductores hacen que esté mal", asegura el también taxista David Valdés. Su compañero José Manuel Menéndez matiza que "ahora no hay concentración de camiones de carbón que suelten polvillo o aceite, por lo que no se entienden accidentes tan seguidos".

Con el cierre de las minas y la inactividad de la central térmica del Narcea la presencia de los camiones se ha reducido drásticamente. Sin embargo, esta carretera regional sigue soportando mucho tráfico, con camiones de distribución, así como trabajadores que se desplazan a diario de los concejos del Suroccidente a la zona centro, y también a la inversa, como es el caso de profesionales del hospital comarcal o los docentes de los centros escolares.

Hugo Alonso insiste en que "Calabazos es una zona sombría, con curvas peligrosas, y cuando orbaya, en la carretera se crea una babilla que hace que los coches se marchen". Además, el conductor habitual Iván Jaquete considera que debería hacerse alguna actuación en ese tramo en concreto. "Necesita que se quiten algunas curvas, hacerla más recta para reducir las zonas peligrosas, porque hay mucho tránsito", subraya. Para el camionero Iván Domínguez, uno de los problemas de la vía es su estrechez: "Como te despistes te sales, así, si vas despistado y deprisa, te pasan cosas; si no, no".

El alcalde tinetense, José Ramón Feito, ve con preocupación que se estén concentrando en Calabazos, zona perteneciente al concejo de Tineo, la mayor parte de los accidentes que se producen en el Corredor del Narcea, por lo que anuncia que trasladará a la Consejería de Infraestructuras la necesidad de revisar ese tramo concreto. "Hay preocupación al ver que se concentran ahí tantos accidentes y suele coincidir cuando llueve, así que vamos a trasladar a la Consejería la necesidad de que estudien qué es lo que pasa, si es un problema de la vía y su firme o de que los conductores no adecuan la velocidad", explica.

Precisamente, la zona de Calabazos quedó excluida de las últimas intervenciones que se realizaron en la carretera regional en los años 2017 y 2018.