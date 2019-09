La familia de Villa pide levantar los embargos ante la falta de pruebas de la UCO

El letrado de la esposa y los hijos del exsecretario del SOMA José Ángel Fernández Villa, implicados todos en el "caso Hulla", ha presentado un escrito en el que pide que se levante el embargo de las cuentas de la familia, por la ausencia de pruebas de la UCO, que en su último informe admite que "no se ha podido determinar el origen real de los fondos" que se regularizaron en la amnistía fiscal de 2012. Para el letrado Ricardo Álvarez Buylla, "no se puede sostener la procedencia ilícita" de los fondos, con lo que se estaría vulnerando la tutela judicial efectiva. Buylla añade que "no se pueden considerar indicios a las valoraciones subjetivas o sospechas". Y pone ejemplos, como las supuestas presiones de Villa para variar el decreto de ayudas al carbón que hizo posible la subvención para el geriátrico del Montepío, una sospecha que el letrado considera que sobrepasa el marco de la imaginación del autor de la novela "Viaje al centro de la Tierra".