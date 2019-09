Mercedes Fernández pide a los cuadros del PP estar listos para las elecciones

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, pidió ayer a los cuadros del partido en la región que estén preparados para las elecciones generales "que es lo que menos necesita España", pero que considera que convocarlas es la estrategia que tiene Pedro Sánchez.

En una reunión celebrada en Gijón con ausencias, entre ellas la de la portavoz popular en la Junta General del Principado, Teresa Mallada, la presidenta del partido señaló que "el PP tiene que estar preparado, en modo elecciones, para trabajar cada uno desde su sitio, que hay sitio para todos, pero no el mismo".

Como estrategia electoral, Mercedes Fernández defendió la unidad del centro derecha que propugna el presidente nacional del PP, Pablo Casado con la marca "España suma", además de "intensificar nuestro discurso en materia impositiva, para que no volvamos a quedar rezagados, como siempre", recalcar las cuestiones relativas al empleo, las pensiones, la educación y las prestaciones sanitarias.

Al defender la unidad del centro derecha, Mercedes Fernández advirtió de que "ir unidos a unas elecciones al Congreso y Senado es siempre fortalecimiento. A la gente le gusta la unidad. A la gente no le gusta ni la divergencia, ni la desunión ni otras cosas que se hacen a veces en política. A la gente le gusta que la gente que tiene posibilidades de posibilidad y que no haya cecenamientos, que no haya expulsiones, que no haya vetos, eso es lo que no gusta en política. Y quien hace eso, normalmente siempre pierde, siempre pierde".

En su intervención, la presidenta del PP asturiano criticó a los líderes del PSOE y de C's y opinó que el socialismo nunca benefició a Asturias.