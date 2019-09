El Principado no subvenciona estancias en residencias de mayores sin limpieza diaria

El Principado sólo subvenciona estancias de personas mayores en residencias que hayan sido previamente acreditadas por la Administración. Esta práctica obedece al objetivo de "garantizar la calidad de los recursos y los servicios", y para lograrlo lleva a cabo "un control exhaustivo de los mismos" en el que comprueba diversos aspectos, entre ellos que existan "protocolos de limpieza diaria", contratación indefinida "del 70 por ciento del personal" o "un 60 por ciento de las habitaciones individuales o dobles".

Así se pronunció ayer la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, en alusión al caso de la mujer ovetense de 91 años a la que su Departamento acaba de exigir la devolución de casi 26.500 euros que había percibido como ayuda a la Dependencia en los tres últimos años para poder costearse el alojamiento en un centro residencial privado.

Según la información que ayer ofreció LA NUEVA ESPAÑA, la Administración basa esta reclamación en el hecho de que la anciana está ingresada en una residencia "no acreditada", lo que significa incumplir "los requisitos necesarios para ser beneficiario" de la ayuda de 715 euros mensuales que venía percibiendo. Según uno de los hijos de la mujer, "nadie nos había hablado nunca de un requisito relacionado con residencias acreditadas y no acreditadas". Pedro Pío Díez Álvarez considera "incomprensible" que si la Consejería detecta algún tipo de problema "no nos lo comunique en el primer momento, y espere más de tres años para hacerlo".

"Las personas son nuestra preocupación", replicó la consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Según fuentes de su Departamento, todos los titulares de centros de atención residencial para personas mayores "han de contar con la previa autorización administrativa para su puesta en funcionamiento, traslado de centro, cambio o ampliación del mismo". Para ello, "han de cumplir con una serie de requisitos básicos de funcionamiento, tanto materiales como de organización, que garantizan unos mínimos de calidad en la atención a las personas mayores".

La Administración regional alude a la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que "ha aumentado las exigencias de calidad" a aquellos centros que atiendan a personas dependientes. Desde su entrada en vigor, se distinguió "dos tipos de centros: los acreditados y los no acreditados".

En el momento actual, "sólo aquellos centros que cuenten con la debida acreditación" pueden optar a subvenciones o a concertar plazas con el Principado. Asimismo, "únicamente las personas dependientes atendidas por centros acreditados pueden beneficiarse de las prestaciones económicas previstas para hacer frente al coste de su estancia".

El hijo de la mujer a la que la Consejería reclama 26.500 euros se confiesa "perplejo": "Si la Administración es la que concede la licencia de apertura de este tipo de equipamientos, no se entiende que lo haga sin que cumplan los protocolos que establece la propia Administración".