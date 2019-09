Ciudadanos prevé que sigan los mismos candidatos del 28A en la nueva cita electoral

Ciudadanos prevé que sigan los mismos candidatos del 28A para las elecciones generales que tendrán lugar el próximo mes de noviembre si no media un giro copernicano en las próximas horas que allane la investidura de Pedro Sánchez (PSOE). Las normas del partido naranja prevén expresamente que no son necesarias unas primarias para elegir a sus cabeza de lista, siempre y cuando se trate de una repetición electoral porque no se haya formado el correspondiente Gobierno, tal y como ya ocurrió en 2016.

La repetición de elecciones genera dudas sobre la continuidad de Ignacio Prendes, el vicepresidente cuarto del Congreso y cabeza de lista por Asturias en las generales del pasado 28 de abril por los acontecimientos que siguieron a las elecciones autonómicas, con la marcha de Juan Vázquez, y el debate abierto en el seno del partido naranja entre quienes eran partidarios de mantener el veto al PSOE de Pedro Sánchez y quienes preferían cambiar la estrategia que Albert Rivera defendió en aquella campaña electoral. En una votación de carácter interno para fijar posición respecto al PSOE, Prendes optó por mantenerse en una posición neutral, absteniéndose. Aquel posicionamiento enfrió su relación con Rivera, hasta entonces muy estrecha.

Aunque los estatutos recogen que no habrá primarias en caso de que la cita electoral se produzca por no haber formación de Gobierno, las normas internas dejan la puerta abierta a que el comité ejecutivo nacional pueda decidir el relevo de candidatos, siempre y cuando haya motivo justificado; "una situación que en Asturias no se va a dar", según aseguraron fuentes del partido, que dieron por hecho que la fuerza no se plantea tocar su candidatos al Congreso y al Senado. Ignacio Prendes no tuvo rival de primarias para las generales del pasado mes de abril mientras que el exdiputado autonómico Nicanor García iba en las listas abiertas al Senado, por lo que, en principio, ambos se mantendrán en las candidaturas para los comicios de noviembre. El candidato al Senado, Nicanor García, se limitó a declarar ayer que "los estatutos no prevén que haya primarias en esta situación" y abogó por transmitir un mensaje de tranquilidad. Mientras tanto, en Ciudadanos Asturias sostienen que ya trabajan "en la confección de los equipos de campaña para arropar" a los candidatos al Congreso y al Senado y restan "verosimilitud" a la posibilidad de que pudiera haber primarias, al margen de que haya sectores o bandos con visiones muy diferentes sobre la organización, como ya quedó de manifiesto en 2015, cuando el partido incorporó a afiliados procedentes de UPyD, entre ellos al propio Prendes.