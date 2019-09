Detienen al dueño de una agencia de viajes de Oviedo por estafar más de 27.000 euros

El propietario de una agencia de viajes de Oviedo fue detenido el pasado martes por agentes del grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial como presunto autor de la estafa de más de 27.000 euros utilizando los datos de la tarjeta de crédito de un cliente durante nueve meses.

La mujer interpuso la semana pasada una denuncia en la Jefatura de la Policía Nacional al quedar su cuenta bancaria en números rojos y recibir un aviso del banco. Los investigadores analizaron todos los cargos que figuraban con el uso no autorizado de la tarjeta de crédito, y que se habrían realizado para la supuesta contratación de servicios y adquisición de billetes en una agencia de viajes por internet, alcanzando un valor total superior a los 27.000 euros.

No obstante, por parte del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial se realizaron las diligencias de investigación, determinando que todos los cargos denunciados fueron realizados en una agencia de viajes de la capital asturiana de forma manual mediante el TPV.

Una vez analizada la forma de operar, el importe de los cargos, la frecuencia de los mismos y comprobar que no existía ninguna contraprestación o servicio contratado para viajar, todos los indicios apuntaban a que algún trabajador de dicha agencia estaba facturando importes que no superaban los 300 euros, para no agotar el límite de la tarjeta y no llamar la atención del banco ni de la víctima.

Agentes de la Policía Judicial se personaron en la agencia, y tras realizar una inspección detuvieron a su propietario, encontrando los datos de la tarjeta de crédito anotados en una hoja al haber contratado la denunciante un viaje en el año 2017. También fue intervenido el terminal TPV para la realización de pagos, mediante los que se cargó en más de 100 ocasiones los importes defraudados.

El detenido quedó en libertad a la espera de juicio.