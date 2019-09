Una menor, sin escolarizar en Grado tras sufrir acoso en el instituto

Una menor de 13 años, a la que hace uno se le diagnosticó un trastorno del espectro autista (TEA), está sin escolarizar al negarse a volver al instituto Ramón Areces de Grado, donde sus padres aseguran que durante el último año ha sufrido acoso escolar sin que el centro activara el protocolo contra estas actitudes, pese a admitir que algunos alumnos habían reconocido los insultos hacia su hija. Ahora, una vez que la Consejería de Educación ha tenido conocimiento de los hechos, la Inspección y la comisión de escolarización están trabajando para buscar una solución.

"Mari pocha", "bipolar" y "retrasada" son algunos de los insultos que la menor recibía por parte de algunos compañeros, según la denuncia presentada por los padres de la menor, Marcelino Ruiz y Emi Martín. La madre asegura que incluso llegó a presenciar alguna situación y que lo trasladó a la dirección del centro educativo, que se comprometió a aplicar las medidas correspondientes. "Nos aseguraron que habían hablado con los que la insultaban y que lo habían reconocido, pero a nuestra hija nunca la llamaron ni le preguntaron nada", aseguran.

Esta familia vivió la situación más crítica cuando faltaban pocos días para que acabara el curso, con motivo de la celebración de un festival. La menor ya no quiso volver al centro, "pero nadie llamó para interesarse y cuando nosotros lo hicimos nos dijeron que estaban muy liados".

Tras varias consultas médicas, y con los informes del pediatra y del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), los padres solicitaron el traslado de su hija a un instituto de Oviedo, tal y como les recomendaron los especialistas. "Ya empezó el curso y oficialmente no hemos recibido respuesta por escrito a la solicitud. Pero por teléfono desde la Consejería se nos informó de que no nos conceden el traslado al centro solicitado y que tiene que empezar el curso en el mismo instituto en el que estaba", explicaron. "La cría dice que prefiere morirse antes que volver allí. Nunca activaron el protocolo para protegerla", agregan. "Es terrible. Ella está en casa, desesperada, mientras los que le han hecho esto siguen como si no pasara nada", asegura la madre de la menor, quien lamenta el trato recibido en el centro.

Encarna García, presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar, explicó ayer que, tras ponerse en contacto con la Consejería y relatarle los hechos, "el compromiso de buscar una solución fue inmediato, bien en el centro solicitado por los padres o en otro. Esto se va a solucionar".

Desde la Consejería se indicó ayer que tanto la Inspección educativa como la comisión de escolarización trabajan en este caso. El Principado actualizó en 2018 el protocolo contra el acoso escolar estableciendo 15 días para hablar con todas las partes y de 22 para tener listo el informe correspondiente.