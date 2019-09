Reabren un carril del Corredor del Narcea tras el argayo en Degaña

El Corredor del Narcea -la carretera regional AS-15- a su paso por Fondos de Vega (Degaña) tenía previsto reabrirse al tráfico a última hora de ayer al habilitarse un carril con buena visibilidad. Durante toda la jornada las máquinas estuvieron trabajando para retirar las toneladas de piedras y tierra del argayo que cayó sobre la carretera regional la tarde del martes y que llegó a cortar la circulación después de una fuerte tormenta. No fue el único desprendimiento que hubo, pero sí el mayor de todos. Llegaron a desprenderse sobre la vía unas 1.000 toneladas de piedras, tierra y lodo, estimaban ayer los expertos a pie de argayo, más del triple de lo que se trasladó en un primer momento. A lo largo de la carretera y también en el entorno del pueblo de Fondos de Vega se registraron hasta otros cuatro, provocados por la tormenta que cayó en la zona sobre las dos y media de la tarde del martes. Por ello, la previsión es que los trabajos de retirada de los escombros continúen al menos hasta mañana. Esta es la segunda vez que un argayo de grandes dimensiones se origina a causa de la lluvia en la zona de Fondos de Vega y a los vecinos no les ha pillado por sorpresa. "Sabíamos que iba a volver a pasar y que seguirá pasando hasta que no lo arreglen", lamenta el vecino Francisco Javier Calvín, uno de los más afectados por el argayo que se produjo en mayo de 2018. Asegura este degañés que la solución no es complicada y apunta que sería menos costosa que el trabajo que supone la retirada del argayo. Para él la solución sería afianzar el suelo por el que transcurre el agua con una escollera que evite el arrastre de sedimento. El presidente de Foro en Degaña y concejal, Miguel Ángel Fernández, lamenta que se hayan invertido 500.000 euros en la restauración de la zona tras los incendios de 2017 "que no sirvió para nada" y que además no se escucharan las peticiones de los vecinos. El fuego había generado inestabilidad en las laderas, sin árboles, lo que hizo la zona, así como el concejo vecino de Ibias, una de las más propensas a sufrir argayos, informa Demelsa ÁLVAREZ