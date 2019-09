Hacienda promete una solución para los pagos a las autonomías

El Ministerio de Hacienda acelera una solución para agilizar las entregas a cuenta de la financiación autonómica ante la presumible convocatoria de elecciones generales. La ministra en funciones, María Jesús Montero, aseguró ayer que "casi" tiene la fórmula para abonar las cantidades pendientes de la financiación a las comunidades, bloqueadas por la situación de interinidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Asturias tiene pendiente de ingresar del Estado casi 200 millones, unos 120 de los anticipos a cuenta de la financiación y más de 70 de la liquidación de 2017.

"Casi tenemos ya la solución, pero tenemos que dejar que trabajen los cuerpos técnicos del Ministerio, que son los que definitivamente la tienen que validar", declaró la responsable de las finanzas estatales en una entrevista, después de que varios presidentes autonómicos, algunos de ellos del PSOE, metieran presión ante el acuerdo alcanzado con Valencia para adelantarles recursos a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), una vía a la que no pueden optar las autonomías que sí cumplieron con los límites de déficit en el ejercicio de 2018, como es el caso de Asturias.

La portavoz del Gobierno regional, Melania Álvarez, comentó que el Ejecutivo central "está trabajando a fondo" para dar una solución "precisa", al tiempo que se mostró convencida de que no habrá "ningún trato discriminatorio" para Asturias y de que las fórmulas que plantee el Ejecutivo de Sánchez serán "equitativas". Fuentes del Gobierno asturiano ya señalaron días atrás, tras conocerse el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el presidente valenciano Ximo Puig, que no aceptarían "un trato de privilegio" para ninguna autonomía ante una problemática que afecta de manera similar a todos los gobiernos regionales. "Seguimos apelando a que no exista ningún trato discriminatoria respecto a Asturias, desde la defensa de nuestros intereses, entendiendo que desde el Ministerio se tome la decisión en términos de equidad para todas las comunidades autónomas y respetando los mismos plazos", planteó la portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez. Fuentes del Principado precisaron que la fórmula de recibir ese dinero a través del FLA no comporta ventajas "porque se trata de más deuda, mientras que el anticipo a cuenta son ingresos que corresponden a la comunidad autónoma por vía ordinaria".

Uno de los ejecutivos regionales más críticos con el Ministerio de Hacienda por esta cuestión fue el de Galicia. Su director general de Planificación Presupuestaria, Miguel Corgos, planteó que la Xunta cargará al Estado el déficit público en el que pueda incurrir en este ejercicio a causa del retraso en la transferencia de las entregas a cuenta pendientes. La Xunta no ajustará su presupuesto de gastos", afirmó Corgos.