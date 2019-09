CC OO pide lanzaderas desde el apeadero de La Corredoria hasta el HUCA

"Cuando alguien pregunte qué es el Área Metropolitana yo les digo que esto es Área Metropolitana. Es el mejor ejemplo". Adrián Barbón reivindicó ayer el que considera un proyecto vertebrador para el futuro de Asturias delante de buena parte de la corporación ovetense, que estaba encabezada por el Alcalde, Alfredo Canteli y el teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, en la inauguración oficial de los nuevos accesos al HUCA y La Corredoria desde la AS-II, una obra que ha supuesto una inversión de 9,1 millones de euros para las arcas del Principado.

Barbón no se anduvo por las ramas y volvió a plantear, aprovechando la condición de anfitrión en este acto, el interés del Principado en que Oviedo se sume a un proyecto del que, por ahora, permanece al margen.

"El Área Metropolitana no puede agotar ni acogotar a nadie. Y menos a Oviedo, todo lo contrario. Creemos y queremos que el Área Metropolitana significa crecer Asturias y, por supuesto, significa una mejora para la calidad de Oviedo. Éste, insisto, es el mejor ejemplo que tenemos que poner encima de la mesa. Se trata de hechos, no solo de palabras", esgrimió el presidente del Principado, mientras a su derecha escuchaban atentamente Canteli, su antecesor Wenceslao López y, en un segundo término Ana Taboada, la portavoz de Somos en el consistorio ovetense cuyo voto resultó decisivo para que Oviedo no se sumara al convenio del proyecto supramunicipal impulsado desde el Principado.

Fuera de los discursos oficiales, Ignacio Cuesta, portavoz de Ciudadanos (Cs) y concejal de Urbanismo, no vaciló en dar respuesta al emplazamiento realizado presidente del Principado. "Para Ciudadanos y para el equipo de gobierno es imprescindible que Oviedo esté y lidere el Área Metropolitana pero es necesario que haya un sistema distinto de gobernanza", declaró el número dos del equipo de gobierno ovetense. Cuesta puso una condición nítida para que Oviedo se incorpore al convenio ya suscrito por Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo. "Tiene que aumentar la representatividad de los Ayuntamientos", añadió el concejal del partido naranja, quien se mostró convencido de que "los contactos van a ser fluidos" tras la primera entrevista institucional entre Barbón y Canteli.

Los nuevos accesos al HUCA desde la AS-II, que supondrán el cierre definitivo de la anterior entrada, entraron en servicio en la tarde de ayer y se prevé que 7.000 vehículos pasen al día por ellos.