Víctor Manuel, embajador de la sidra, que le inspiró sus "mejores canciones"

El cantante Víctor Manuel es desde ayer Embajador de la Sidra Asturiana Solidaria. Fue nombrado en la espicha organizada en Villaviciosa por la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias y la Fundación Sandra Ibarra contra el cáncer con la intención de recaudar fondos para financiar los proyectos que desarrolla esta última.

Víctor Manuel tiene vinculación con la bebida regional no solo por ser asturiano, sino porque las canciones con sabor al Principado las escribió bajos sus influjos, después de tomar unos culetes. Son temas como "Paxarinos", "Carmina" o "La romería". "Nunca volveré a escribir canciones como aquellas porque, confieso, que las escribía un poco borracho", desveló. Se cumplen precisamente 50 años de "La Romería". Contó como anécdota que Julio Iglesias comentó: "Cuando Víctor canta eso de mientras se escuche una gaita o haya sidra en el hangar..." Tuvo que corregirle y decirle: "No, Julio, es en el llagar, no hangar". La Orquesta de Cámara de Siero (OCAS), que amenizó la espicha, le regaló una versión de su "Luna Llena" y Rafa Leafar, una caricatura escanciando. "Trataré de representaros como os merecéis", prometió.

Otra de las protagonistas de ayer fue Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación que lleva su nombre. Explicó los buenos resultados de la "Escuela de vida" que han puesto en marcha para poner cara a quienes, como ella, son supervivientes del cáncer. En España hay unos dos millones de personas. Pero además de crear un registro, quieren conocer las necesidades que tienen tras superar la enfermedad, pues el 62% de los adultos que han tenido un tumor maligno desarrolla patologías crónicas. "Queremos que se haga un seguimiento, que se nos trate y que generemos conocimiento para convertirlo en prevención", apuntó Ibarra. La primera unidad de bienestar para supervivientes del cáncer está en Fuenlabrada (Madrid) y aspiran a crear una red nacional. "Necesitamos una en Asturias", propuso, a la vez que reclamó la construcción del AVE. Los fondos recaudados ayer se destinarán a este proyecto. Sandra Ibarra pidió un aplauso para Arturo Fernández, embajador ya fallecido. El presidente del consejo regulador de la DOP, Tino Cortina, afirmó que con el cáncer "no se puede mirar para otro lado porque a todos nos toca de una manera y otra".