Barbón ofrece "la plena disposición" de su Gobierno para facilitar la inversión en Asturias y pide "complicidad" a los empresarios

El presidente del Principado ha ofrecido"la plena disposición" de su Gobierno para atraer inversiones a Asturias durante su intervención en el Fórum Europa, que ha tenido lugar esta mañana en un hotel del centro de Madrid, donde Adrián Barbón ha sido presentado en sociedad por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha destacado su "entrega y apasionamiento" por la política tras comengar que le conoció en un mitin en Laviana, en pleno crisis interna del PSOE. Barbón ha mostrado en la capital sus reticencias a las rebajas fiscales de su homóloga madrileña, Isabel López Ayuso: "Así España no suma, así se resta España", ha mantenido ante un auditorio donde había amplia representación de empresarios a quienes ha pedido "complicidad" para el futuro de la región y con los que ha compartido su inquietud por la repetición de elecciones porque "Asturias necesita un gobierno de España plenamente operativo".

El Presidente ha vendido las potencialidades y ventajas de Asturias en el marco de un discurso en el que ha querido alejarse de los mensajes de decadencia que, a su juicio, han monopolizado la acción de todos los partidos de la oposición regional durante años. "Nada ha habido más transversal en la política asturiana que el pesimismo", ha señalada Barbón, quien ha preferido poner el foco en los atractivos para atraer iniciativa empresarial. "Asturias tiene numerosas ventajas para la inversión: equipamientos, suelo, cultura industrial así como la plena disposición de mi gobierno para facilitar nuevos proyectos empresariales".

La superación del discurso de la decadencia forma parte del manual de estilo del nuevo Ejecutivo asturiano, ha reconocido Barbón, quien aseguró que tal propósito no tiene el fin de "una terapia de autoayuda" sino combatir el negativismo, que "es un antídoto contra la aventura empresarial". Ha puesto como ejemplo de las capacidades colectivas de la región nombres propios como los de los centros de innovación de Thyssen, Arcelor Mittal y el Centro de Nanotecnología o la labor investigadora del equipo de Carlos López Otín. Y ha señalado como activos principales la fortaleza industrial, el dinamismo turístico, "la etiqueta de valor" que supone "la marca Asturias" asociada a la conservación del paisaje y los recursos naturales y la calidad de servicios públicos como la sanidad y la educación.

El presidente del Principado consideró necesario un ejercicio de autoexigencia puertas adentro de Asturias y de superación de la política del "agravio comparativo" respecto a otras comunidades. "Asturias tiener futuro debe responsabilizarse de construir su propio horizonte".

El sistema de financiación autonómica fue otro de los retos a los que aludió el presidente del Principado. Su libro de ruta para "la traída, llevada, sobada y nunca resuelta reforma" tiene como principales hitos la equidad y la solidaridad dentro de una negociación multilateral, a ventilar "en pie de igualdad en el Consejo de Política Fiscal". Cuando el discurso llegó al reparto de los tributos entre territorios, Barbón no esquivó sus críticas a la política fiscal de la presidenta de Madrid, seguramente menos conocidas al otro lado del Guadarrama que en Asturias. "La competencia tributaria a la baja, en realidad un dumping fiscal, conlleva efectos colaterales y no todas las autonomías partimos de la misma línea de salida", esgrimió Barbón, quien sostuvo que las rebajas abanderadas por Isabel López Ayuso "devalúan la calidad de la sanidad y la educación" madrileñas al tiempo que también perjudican "la pujanza" del resto de comunidades.."Así flaco favor se hace a la solidaridad", ha señalado el presidente del Principadoque incluso se permitió un juego de palabras con el proyecto que lidera Pablo Casado: "Así España no suma, así se resta España".

Barbón lamentó las "inceridumbres" de la repetición electoral y puso como ejemplo de la necesidad de" un Gobierno en plenitud de funciones" la reivindicación ante Europa de medidas proteccionistas para su industrial y para articular una transición energética que no se traduzca en pérdida de empleo, así como la pueta en marcha de políticas para afrontar el deto demográfico.

La conferencia de Adrián Barbón reunió a más de 300 asistentes en el desyuno informativo que ha tenido lugar en el hotel Palace de Madrid, enfrente del Congreso, justo cuando estan a punto de disolverse las Cortes. Entre los asistentes al acto había varios ministros como Reyes Maroto, la ministra de Industria, a quien Barbón agradeció "haberse volcado con Alcoa"; Margarita Robles, titular de Defensa y Dolores Delgado, ministra de Justicia. También acudieron la vicesecretarian general del PSOE, Adriana Lastrra, varios consejeros del Ejecutivo regional, entre ellos la de Cultura, Berta Piñán.Había además una amplia representación del mundo empresarial entre quienes estaba José Luis del Valle, consejero de ACS; Blas Herrero; el director general de la patronal asturiana, Alberto González, y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, entre otros.