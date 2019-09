Errejón no irá en coalición con Llamazares y aún no ha decidido si hará lista en Asturias

Errejón no irá en coalición con Llamazares y aún no ha decidido si hará lista en Asturias

La nueva formación agradece el ofrecimiento del político asturiano "pero no nos reconocemos en su espacio, ni los queremos en este proyecto"

El partido de Íñigo Errejón no irá en coalición con Actúa, la formación de Gaspar Llamazares, a las elecciones generales del 10N y aún no tiene decidido si presentará lista en la circunscripción de Asturias, según aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de Más País.

El exdiputado asturiano y promotor de Actúa valoró de manera positiva el paso de Errejón de concurrir a las elecciones generales y se mostró partidario de dialogar, con vistas a ir en coalición. Fuentes de Más País rechazaron ayer de plano esa posibilidad, aunque agradecieron el ofrecimiento del exdiputado asturiano: "Entendemos que Llamazares y su espacio político representan otra cosa respecto a nuestro proyecto. No nos reconocemos ni vamos a pactar con ellos ni los queremos incluir en este nuevo proyecto", aseguraron fuentes del entorno de Errejón.

La formación de Errejón no tiene aún definido si sacará lista en la circunscripción de Asturias. Por el momento no lo descarta; mientras, en Asturias hay voces partidarias de un acercamiento, sobre todo entre simpatizantes y personas que estuvieron en los orígenes de Podemos. "Está todo abierto. Pero las decisiones deberán tomarse rápido. Queremos acabar el proceso asambleario de Más Madrid antes de abordar las listas en otros territorios donde no hay una fuerza asentada, al contrario de lo que sí se daba en Valencia", aseguraron a este periódico fuentes del entorno de Errejón.