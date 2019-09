"He perdido una amistad de veinte años", dice la mierense acusada de robar a un anciano tras drogarle

El fiscal ha mantenido esta mañana su petición de cuatro años de cárcel para una mierense de 39 años acusada de drogar a un anciano amigo suyo de 82 para robarle 2.000 euros. La mujer, defendida por Iván Cortina, considera que la acusación no se sostiene. "He perdido una amistad de veinte años", aseguró al final del juicio celebrado en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo. "Los problemas empezaron cuando comenzó a visitarle la asistente, hace dos años", añadió E. R. T., quien considera "exagerado" que la acusación particular llegase a pedirle hasta once años de cárcel, siete por asesinato frustrado, a pesar de que no fue procesada por este delito.

En la segunda y última jornada del juicio ha declarado la forense Ruth Maroto, quien no pudo precisar cuántas pastillas de benzodiacepinas le administraron al hombre para dormirlo. El hombre fue encontrado por la asistente, desnudo y muy desorientado. Estuvo en observación un día en el Hospital, y tardó tres días en estabilizarse, momento en el que fue a la Comisaría a denunciar que le faltaban 2.000 euros. Según la acusación particular, tuvo que ser la acusada quien le drogó y le quitó el dinero. Le debía dinero y el anciano le había urgido a devolvérselo. Además, la acusación sostiene que la mujer sufría de ansiedad y que podía tener acceso a benzodiacepinas. La acusación particular intentó que la forense corroborase su tesis de que el anciano había estado en riesgo de muerte, sin mucho éxito, motivo por el que finalmente retiró la acusación de asesinato, que por otro lado no podía contemplarse en este juicio.

El letrado de la defensa, Iván Cortina, negó incluso que se hubiese producido un robo. "No sabemos con certeza cuánto dinero desapareció. No hay documento alguno que acredite que el denunciante sacó 2.000 euros del banco. Asegura que lo hizo en julio de 2018, casi un mes antes del supuesto robo, y que lo tenía en el bolsillo de la camisa. Es un poco extraño. Ha quedado acreditado que este hombre no tenía control sobre su dinero y que le cuesta distinguir los euros de las pesetas", indicó. Y deslizó la tesis de que pudo ser drogado por la asistente. Por otro lado, añadió, la acusada no tomaba benzodiacepinas y había renunciado a cualquier medicación por su enfermedad. Ahora le toca a la magistrada María Paz González-Tascón decidir sobre este asunto.