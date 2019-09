Paco Vázquez: "Mi amor a España es el mejor resumen de mi larga vida pública"

El exalcalde de La Coruña y ex embajador de España ante la Santa Sede, el gallego Francisco Vázquez, señaló ayer en Cudillero que su amor a España "es el mejor resumen" de su larga vida pública. Así lo puso de manifiesto en su participación en la "Fiesta Literaria de la Mar", que organiza la asociación Amigos de Cudillero, y donde se ocupó de leer el 37º Cuaderno Literario "Escritores en Cudillero" que dedicó al descubrimiento y colonización de América por ser "el capítulo más hermoso de nuestra aventura vital como pueblo".

Vázquez estuvo glosado por el jurista Javier Junceda, que le definió como un "asturgallego con sobresaliente ejecutoria personal, profesional y política" e hizo hincapié en su visión de España y su apuesta "por enterrar de una vez todo lo que nos ha desunido y por profundizar en los consensos que han profundizado las cuatro décadas más prodigiosas de progreso y concordia que hemos disfrutado en la España contemporánea". El gallego, hijo de un jurista castropolense, agradeció la glosa y se mostró comprometido "con la verdad de la historia" y " con la defensa de la reconciliación nacional que impulsó mi generación".

El coruñés reivindicó la obra de España en América como "uno de los más importantes argumentos en favor de nuestra propia existencia histórica como nación". No en vano, precisó, "en las tareas de colonización, nunca de conquista, los navegantes, los exploradores, los colonos reflejaron una única condición, la de españoles, sin diversidades o realidades nacionales diferentes". En este sentido, recordó algunos de los hitos de este periodo como la fundación de la primera ciudad, la creación de la primera escuela en 1505 o la de la primera universidad en 1538. Se mostró muy crítico con "el acomplejado y nulo interés que la historiografía actual dedica a esta inmensa gesta como se ha reflejado desgraciadamente en el 500 aniversariode la conquista de un imperio por Hernán Cortés o de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, recordadas ambas efemérides casi con clandestinidad, cuando no, me atrevería a decir, con vergüenza".

En la conquista de los mares tuvieron mucho que decir los habitantes de las villas y ciudades costeras y por eso indicó que "Cudillero es el mejor de los paradigmas para poner en evidencia que España es un país que en gran medida lo construyeron sus gentes del mar". También tuvo un guiño a su origen castropolense y contó como anécdota que su padre y sus abuelos decían que era tal la vida cultural de Castropol que "mereciera llamarse la Atenas del Occidente".

El político cerró su intervención defendiendo la lectura, al igual que hizo la estudiante naviega Andrea Rodríguez, ganadora del trigésimo octavo concurso literario "Cudillero, el pescador y la mar" con su relato "Heridas del alma". El segundo premio fue para la alumna Ana Alonso, de Noreña. El acto estuvo dedicado al periodista recientemente fallecido Luis José de Ávila, que iba a ocuparse de presentar la gala y al que se recordó como "un gran profesional y un gran hombre".