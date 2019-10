Así habló en asturiano la diputada del PP que pidió un traductor en la Junta General

La realidad casi siempre supera el mejor de los guiones. El último ejemplo lo encontramos en la videoteca de la Junta General. Si se pincha la sesión de la comisión de Cultura celebrada este miércoles podrán ver a la diputada del PP Gloria García pidiendo traducción del discurso de la consejera de Cultura, Berta Piñán e invocando su derecho de comprensión como parlamentaria.

Vamos que no quería oir a Piñán en asturiano porque no la entendía para luego poder desarrollar su labor de control a la titular de Cultura. Pero si buscan en la videoteca el acto institucional de la 39 selmana de les Lletres Asturianes, del 2 de mayo de 2018, encontrarán a la misma diputada popular, Gloria García, leyendo un poema de Berta Piñán en llingua. Y sin traducción simultánea ni por escrito. El poema "cortín y per guapu", según comentó la propia diputada popular, se titulaba "Mentires piadoses". También ye (es) casualidad que la única parlamentaria del PP que sigue de la anterior legislatura a la actual haya protagonizado dos escenas y discursos tan, al menos, llamativos.