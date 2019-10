Caso Marea: La funcionaria Marta Renedo ya está en la prisión de Álava; los otro cuatro ingresarán a lo largo del día

Los cinco principales implicados del caso Marea entrarán hoy en prisión tras recibir ayer el auto de la sala tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo que acuerda su encarcelamiento. De hecho la funcionaria Marta Renedo, sobre quien pesa la mayor condena, de 9 años, ha ingresado ya esta mañana en la prisión alavesa de Nanclares de Oca mientras que los otros cuatro, el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; su "número dos" en la Consejería, María Jesús Otero, y los empresarios Victor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez han recogido los autos que ordenan su ingreso en prisión a lo largo de la jornada de hoy.

La defensa de Riopedre ha aportado varios documentos realtivos al cumplimiento de la pena, entre ellos un informe médico, pero el Magistrado aseguró no haberlos recibido y mantuvo el auto de prisión para el exconsejero. "Mi cliente no está psicológica ni fisicamente para permanecer en prisión", sostuvo la letrada Anabel Prieto Torices después de permanecer casi media hora con Riopedre en la secretaría de la sala tercera de la Audiencia. La abogada de l exconsejero pedirá su libertad condicional anticipada, para tratar de reducir en la medida de lo posible su permanencia en el centro penitenciario de Asturias donde "en principio" entrará en las próximas horas.

Víctor Manuel Muñiz ha sido el primero de los condenados por el "Caso Marea" en llegar a la Audiencia Provincial para recoger la notificación del ingreso en prisión. El empresario de Igrafo ha llegado acompañado de su abogado, Miguel Valdés Hevia, y no ha querido hacer declaraciones.

El propietario de Igrafo ha sido condenado a 5 años y dos meses de prisión y a pagar 1,5 millones de multa. A las 9.23 horas, Muñíz y su abogado abandonaron las instalaciones.

Pasadas las 10.00 horas de la mañana, la exdirectora general de Educación María Jesús Otero llegaba a las dependencias de la Audiencia Provincial acompañada de su abogada, Ana Muñiz y declinando también hacer declaraciones. Otero ha sido condenada a 5 años y 5 meses d prisión.

El siguiente en llegar a la Audiencia, al filo de las 11 de la mañana ha sido Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín. El empresario ha llegado con su abogado Javier Díaz Dapena. "Mi cliente está cómo puede estar una persona en esta situación. Hemos venido porque se nos ha requerido. Mi cliente ingresará en prisión a lo largo de esta tarde", ha señalado el letrado a su salida de la Audiencia.

Unos minutos más tarde ha llegado el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, acompañado de su abogada, Anabel Prieto Torices. Riopedre, condenado a 5 años y 2 meses y multa de 400.000 euros. Han permanecido durante media hora en las dependencias de la sala tercera, tratando de hacer valer una documentación relativa al cumplimiento de la pena entre la que había informes médicos pero la Sala no había recibido dichos informes al mediodía de ayer. "Mi cliente no está psicológica ni físicamente para permanecer en prisión",ha señalado Prieto Torices tras acompañar al econsejero. . No obstante ha sido la propia letrada quien confirmó que el exconsejero de Educación deberá ingresar a lo largo de la jornada de hoy en el centro penitenciario de Asturias. "El hecho de que una persona tenga una edad avanzada no quiere decir que no deba de entrar. Pero aquí influyen la edad y, sobre todo, la enfermedad", argumentó Prieto Torices, quien además de presentar informes sobre el estado de salud del consejero solicitará su libertad condicional anticipada.



Esta mañana se ha conocido que Marta Renedo ya ha ingresado en un centro penitenciario de Álava para cumplir su condena.



Riopedre y Otero podrán pedir permisos en un año

El exconsejero de Educación socialista José Luis Iglesias Riopedre y la que fuera su mano derecha y directora general, María Jesús Otero, tendrán que esperar un año y unos meses para solicitar permisos penitenciarios, según confirmaron ayer varias fuentes jurídicas. La exfuncionaria Marta Renedo, sin embargo, tendrá que esperar unos dos años. A los tres se les restará de la condena el tiempo estuvieron en prisión preventiva.

Los condenados a prisión pueden solicitar el beneficio penitenciario del permiso una vez que han cumplido una cuarta parte de la condena. Pero hay más requisitos, como la asunción del delito cometido, hacer frente a la responsabilidad civil y, en su caso, a la multa impuesta, un buen comportamiento en el centro penitenciario, no tener antecedentes penales ni policiales, y que se descarte la posibilidad de volver a delinquir.

Riopedre fue condenado por el Tribunal Supremo a 5 años y 2 meses de prisión. Ha solicitado el indulto y la suspensión de la ejecución de la condena alegando su edad -cumplirá 80 años el mes próximo- y su delicado estado de salud, pues tiene dolencias cardiacas. La condena de prisión de María Jesús Otero es a 5 años y 5 meses. La funcionaria Marta Renedo es la que tiene la pena más elevada: 9 años de prisión.

El que más posibilidades tiene de disfrutar antes de permisos penitenciarios es Alfonso Carlos Sánchez, penado con 2 años y 8 meses de cárcel. El otro empresario, Víctor Manuel Muñiz, tendrá que cumplir 5 años y 2 meses. Ninguno de los dos estuvo antes en prisión.