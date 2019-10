"Hay que agradecer a América lo mucho que nos dio", dicen los premiados de Asicom

Recuerda Núria Vilanova, presidenta de la consultora de comunicación Atrevia y del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que "los vientos no siempre soplan del mismo lado". Su amigo Enrique V. Iglesias, prestigioso economista uruguayo nacido en El Franco, siempre le cuenta la misma anécdota: mandaba a su familia asturiana "paquetitos de 400 gramos de azúcar o café", porque eran años -los cuarenta- de miseria en España. "América nos ha dado mucho y se lo tenemos que agradecer. Y como no sabemos cómo van a soplar los vientos, mejor estar unidos. La solución es: más Iberoamérica", afirmó.

Las palabras de Vilanova definieron ayer a la perfección el espíritu de los premios de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom), de los que fue merecedora en esta edición -la décima- junto a seis instituciones y personalidades más. La Brigada de Salvamento Minero de Asturias; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el ganadero Juan Pedro Domecq; el historiador Christian Duverger; la bailarina Cecilia Gómez; y el periodista Vicente Vallés. Todos ellos son "líderes y ejemplo para nuestra comunidad iberoamericana", como destacó el presidente de Asicom, Carlos Fernández Collado, convocante de los galardones junto a la Universidad de Oviedo, en colaboración con Interprotección y el periódico El Universal de México.

La emoción se palpó en el pequeño paraninfo del Edificio Histórico de la institución académica. La Brigada Central de Salvamento Minero, representada por el director de Minería de Hunosa, José Raúl González, y los brigadistas Maudilio Suárez y Antonio Ortega, fue la primera en ser condecorada. El secretario de Asicom, Eliseo Ocampo, señaló que el colectivo, que saltó a la fama a raíz del rescate del niño Julen, ha demostrado que "los héroes existen y que no llevan capa, sino un par de botas, un casco y viven en Asturias". El caso de Julen, dijo José Raúl González, generó a los brigadistas "una sobreexposición no deseada", ya que su mejor definición es "el esfuerzo callado y constante". Aunque para dar respuesta a los accidentes mineros, la brigada "ha sabido adaptarse a la nueva realidad" y hoy interviene en todo tipo de emergencias.

Quizá haya un dato de la vida de Enrique Cerezo, presidente desde hace 36 años del Atlético de Madrid, que a muchos se les escapa. También es productor de cine, uno de los más destacados de España. En los últimos diez años, remarcó el secretario de Asicom, sacó más de setenta películas. "Las brujas de Zugarramurdi" y "1898: Los últimos de filipinas" son dos ejemplos. Para la Asociación Iberoamericana, en el terreno deportivo, Cerezo "ha sabido situar al club como algo más, un referente en el juego". "Después de tantos años, les puedo asegurar que lo más bonito no son los éxitos, sino la forma en la que se consiguen", señaló en un escueto discurso.

La tauromaquia

El prestigioso ganadero Juan Pedro Domecq, heredero de una explotación cuya antigüedad se remonta a 1790, aseguró que la crianza de toros le ha permitido "hermanarse" con países hispanoamericanos y hacer en ellos "grandes amigos". "La sangre de mis toros campea hoy por toda Iberoamérica. Y su sangre es mi sangre. Este premio, que me genera orgullo, no es para mí, sino para toda la tauromaquia", dijo. Pero no sólo por ello destaca el empresario sevillano; también lidera la tradición familiar vinícola y cuenta con una "dilatada experiencia" en el mundo de las finanzas, como indicó Eliseo Ocampo. Domecq terminó su intervención con unos versos de su abuelo, Juan Pedro Domecq y Núñez.