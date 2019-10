La Universidad de Oviedo sanciona a un profesor por trato vejatorio a sus alumnos

La Universidad de Oviedo ha decidido suspender temporalmente a un profesor del área de Ciencias de la Salud por supuesto trato vejatorio a sus alumnos. Según explican fuentes del Rectorado, un grupo de estudiantes presentaron el curso pasado una denuncia contra el docente, que imparte clases en la carrera de Odontología.

A partir de ahí, la Comisión de Disciplina de la institución académica asturiana abrió una investigación y nombró a un instructor, responsable de emitir un expediente sancionador. Ese instructor habló con ambas partes afectadase hizo una propuesta de sanción, que el afectado rechazó, por lo que presnetó alegaciones.

El caso se elevó al rector Santiago García Granda, que esta semana, confirmó la sanción: dejar sin empleo y sueldo al profesor de manera temporal. Desde la Universidad de Oviedo no concretan el tiempo de la suspensión e insisten en que la decisión aún no es firme –el docente puede alegar– y por tanto no se aplicará. Es decir, el afectado sigue dando clases en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.