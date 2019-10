Más País se presenta como antídoto contra la abstención y "los responsables de repetir elecciones"

Segundo González, cabeza de lista de Más País al Congreso por Asturias, ha presentado este mediodía en Oviedo la versión asturiana del proyecto político que lidera Íñigo Errejón para tratar de que el 10 de diciembre "nadie se quede en casa o tenga que votar a los responsables de la repetición de las elecciones". González, exdiputado de Unidas Podemos que había "desconectado" de la política activa, justificó el paso al frente hablando de una posibilidad que "me parecía una locura" hasta que "empecé a recibir mensajes de gente que nos decía: 'Tenéis que presentaros, porque si no no voy a votar".

El líder asturiano de la nueva formación política responde a la pregunta de sus intenciones invocando el objetivo de conseguir "más justicia social, la recuperación de derechos perdidos, políticas feministas y un nuevo modelo productivo". González afronta la cuestión sobre los puntos en los que su propuesta se separa de la de Podemos en lo que atañe al futuro de Asturias anunciando para los próximos días una divulgación más exhaustiva de sus grandes iniciativas en clave regional y adelantando que buscarán "una transición energética justa e inclusiva que se calcula que puede llegar a generar unos 600.000 empleos" y plantearán el fin de la condena por "aislamiento" dando "un especial protagonismo al ferrocarril". El exdiputado incluye además entre sus propósitos el de "recuperar el protagonismo y la voz que Asturias perdió hace tiempo en la política nacional".