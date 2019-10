Cofiño promete soluciones "en breve tiempo" para las depuradoras de Gijón

El vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, ha comprometido soluciones "en breve tiempo" tanto para la depuradora del Pisón como para la de la zona oeste de Gijón aunque ha manifestado que el estado de las aguas costeras, que son competencia del Principado, "es bueno, otra cosa distinta son las aguas del río Piles y su influencia en estado de las aguas de transición".

El consejero de Infraestructuras ofreció esa respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Podemos, Nuria González, que pidió "un mayor esfuerzo" al Gobierno regional en la mejora del estado de las aguas de la playa de Gijón porque "el problema es grave".

La parlamentaria de la formación morada señaló que "hoy nadie se puede bañar en la playa de Gijón" y añadió que "el problema está avanzando. Carreño no está exento de estos contaminantes", que han provocado la aparición de peces muerto en el Piles. "Está generando un problema médico by hay gente que tiene la bacteria "e coli" por bañarse en la playa. No es un tema baladí". Nuria Rodríguez recordó que los socialistas hicieron campaña electoral denunciando el estado de las aguas del Piles pero "el problema sigue persistiendo".

Cofiño explicó que "la decisión sobre el baño es del Ayuntamiento de Gijón. Los análisis de las aguas costeras son buenos y es el dato oficial. Otra cosa es el río Piles y probablemente el sistema de saneamiento de Gijón".