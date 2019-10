PSOE, Podemos e IU abren la puerta a la reforma para usar el asturiano en la Junta

El asturiano entra de lleno en la agenda política del Parlamento regional desde el inicio de esta legislatura. El PSOE, Podemos e IU han apoyado y sacado adelante la toma en consideración de la reforma del reglamento de la Cámara, que había presentado la coalición, para dar cobertura al uso de la llingua en la Junta General. "El hito que se ha producido es que por primera vez alguien ha dicho en esta Cámara que no entiende el asturiano y no que la consejera de Cultura hablase en llingua", defendió la portavoz socialista, Dolores Carcedo en un debate en el que el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, realizó su intervención con una montera picona para demostrar "que no tengo ningún complejo de inferioridad como ha dicho el señor Barbón".

Pablo González, del PP, lamentó los "teatros" alrededor del asturiano y sostuvo que "al margen de las vísceras, aquí se habla de seguridad jurídica" al tiempo que basó la negativa de su grupo en varias consideraciones recogidas por los servicios jurídicos de la Cámara en su informe sobre el empleo del asturiano en el Parlamento.

González también afirmó que su compañera de grupo, Gloria García, ha recibido amenazas desde que afirmó en la Junta que no entendía la intervencion que pretendía realizar en asturiano la consejera de Cultura, Berta Piñan, de su programa para toda la legislatura.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, justificó la iniciativa de "blindar el uso del asturiano en el reglamento" para que cualquiera que comparezca en la Junta pueda "utilizar su lengua".

Ignacio Blanco (Vox) basó su negativa en que "la llingua es el objetivo del nacionalismo" y denunció que los pasos que pretende dar la izquierda para introducir una oficialidad amable son idénticos a los dados "en Cataluña hace 30 años y que sumen a esta maravillosa tierra española en la violencia y la anarquía".