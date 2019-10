PSOE, Podemos e IU abren la puerta a la reforma para usar el asturiano en la Junta

El asturiano dará mucho de que hablar en el Parlamento regional esta legislatura. PSOE, Podemos e IU sacaron ayer adelante la toma en consideración de la reforma del reglamento de la Cámara para dar cobertura al uso de la llingua en la Junta General. Una iniciativa que partió de la coalición después del precedente que sentó la derecha el pasado día 1, cuando exigió servicio de traducción si la consejera de Cultura, Berta Piñán, quería explicar en asturiano el programa de su departamento para los próximos cuatro años. El portavoz de Vox aprovechó la polémica que aviva cualquier debate que aborda, aunque sea tangencialmente, la cooficialidad para intervenir con una montera picona que antes ofreció, sin mucho éxito, al presidente Adrián Barbón.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, justificó la iniciativa de "blindar el uso del asturiano en el reglamento" para que cualquiera que comparezca en la Junta pueda "utilizar su lengua" y juzgó exagerada la reacción de los diputados de la derecha, que acabó obligando a Berta Piñán a exponer en castellano su libro de ruta para esta legislatura. "La comprensión del asturiano no presenta mayor dificultad para ningún diputado medianamente alfabetizado. Si son representantes del pueblo deberían entender el asturiano", añadió.

La posición del PSOE, determinante para abrir la puerta a una reforma que incorpore el uso de la llingua al reglamento de la Cámara, quedó clara con las primeras palabras de su portavoz. "Ha sido la primera vez que alguien dice que no entiende el bable en más de 22 años. Ese es el hito y no que la Consejera hablase en llingua, algo que han hecho muchas otras personas antes en esta Junta", esgrimió Dolores Carcedo. El diputado podemista Rafael Palacios, que se ausentó del hemiciclo junto a su compañera Nuria Rodríguez cuando subió al estrado el portavoz de Vox, montera picona en ristre, fue más allá al juzgar necesario tocar el reglamento de la Junta porque "mientras la sociedad evolucionó en el uso del asturiano, esta Cámara involuciona". Y recalcó que "somos mayoría en votos y escaños" para evitar que "se repita lo que vivimos en la comparecencia de la consejera de Cultura". La intentona de Ignacio Blanco de que Barbón se pusiese la montera picona provocó la sonrisa transversal de todo el arco parlamentario. Blanco, que se puso el sombrero tradicional para demostrar que no tiene "ningún complejo de inferioridad" con los símbolos tradicionales asturianos, recurrió al conflicto catalán para justificar la negativa del partido de Santiago Abascal a cualquier síntoma de cooficialidad a la vista. Basó su negativa en que "la llingua es el objetivo del nacionalismo" y denunció que los pasos que pretende dar la izquierda, para introducir "una oficialidad amable" en Asturias, son idénticos a los dados "en Cataluña hace 30 años y que sumen a esta maravillosa tierra española en la violencia y la anarquía".

Pablo González, del PP, lamentó "los teatros" alrededor del asturiano y sostuvo que "al margen de las vísceras, aquí se habla de seguridad jurídica", para repetir en su intervención parte de los argumentos de los letrados de la Cámara en su informe jurídico sobre el uso parlamentario del asturiano. El diputado popular desveló que su compañera de grupo, Gloria García, ha recibido amenazas desde que dijo no entender la intervención que pretendía realizar en asturiano Berta Piñán.

Pedro Leal, de Foro, lamentó "el uso del asturiano como herramienta política" y argumentó el rechazo de su partido a la iniciativa porque "se trata de una reforma inútil". En su opinión, "no existe el consenso necesario que exige la reforma del Estatuto para la oficialidad del asturiano". Y dejó clara la posición de Foro ante un posible debate sobre la cooficialidad que pueda tener lugar en el Parlamento autonómico en este legislatura: "Nos oponemos a la oficialidad plena, a la reglamentaria y a la amigable".

Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, reprobó "el uso partidista del reglamento de esta Cámara", del que puso como ejemplo, la reforma exprés para que IU, Foro y Vox tengan grupo parlamentario en contra de lo que marcaba la normativa desde hacía más de dos décadas y lanzó un órdago a los socialistas. "Traigan el debate de la oficialidad pero no jueguen con el reglamento", retó el diputado de Ciudadanos al grupo mayoritario de la Cámara. El debate continuará cuando se reforme el reglamento.