Los maestros se reivindican: "No solo estamos mal pagados, también mal vistos"

Los docentes no fallaron a la fiesta en homenaje a los maestros que, como cada año desde hace veinte, organizó ayer el sindicato independiente ANPE. Un total de cuarenta profesores de las diferentes etapas educativas fueron distinguidos en la celebración y recibieron sus diplomas individualizados: fueron quince maestros que este año se jubilaron y otros veinte que, por contra, obtuvieron plaza tras aprobar oposiciones. Todos ellos conscientes de la realidad descrita en el palacio de congresos del Calatrava por Gumersindo Rodríguez, presidente del sindicato, que pronunció unas palabras, no exentas de reivindicaciones, ante los presentes, incluidas las autoridades, encabezadas por la consejera de Educación, Carmen Suárez.

La cita, "para festejar la condición de maestro y ayudar al reconocimiento del profesorado y su labor", como recalcó Gumersindo Rodríguez, contó con el profesor jubilado Jaime Martínez Montero, creador del exitoso y extendido método docente ABN para enseñar matemáticas, como invitado y conferenciante, así como ejemplo de la "actualización" a la que deben someterse los maestros, adecuándose a los tiempos que corren.

Precisamente a esta necesidad hizo referencia Rodríguez: "Las sociedades cambian, se transforman, y la escuela no puede abstraerse al cambio". No se olvidó de la red y las nuevas tecnologías. "El docente no es ya la única fuente de información o conocimiento y el alumno tiene acceso a las herramientas y contenidos que internet pone a su alcance", reconoció, para, acto seguido, lanzar una advertencia a las autoridades educativas y políticas: "Hoy las escuelas realizan fuertes inversiones en comprar ordenadores porque se ha instalado la creencia de que la tecnología lo cambia todo; pero donde realmente hay que invertir es en el profesorado".

No fue la única reivindicación hecha por el presidente de ANPE. "El profesor está solo en aulas masificadas", recordó, criticando también que deben hacer frente a la gestión "de una creciente burocracia que asfixia la función docente, sufriendo los salarios más bajos de España y la discriminación con respecto a otros empleados del Principado". A lo que agregó: "Pero no solo estamos mal pagados, sino también, y esto duele tanto o más, mal vistos por algunos sectores sociales que se han creído el cuento de que sólo trabajamos 18 horas a la semana". ANPE, aseguró, trabaja para "solucionar" estos problemas y, para ello, rompió una lanza a favor del "diálogo" en presencia de la Consejera.