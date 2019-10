"La nueva política ha envejecido", proclama Errejón, "queda elegir entre la útil y la inútil"

Soltando amarras con su pasado, Íñigo Errejón constata que hoy la "política vieja es igual de vieja", que "la nueva parece que ha envejecido mucho" y que la escala de categorías para encasillar a los partidos ha vuelto a cambiar. Ahora, "la única diferencia que importa en España" es la que distingue entre "la política útil y la inútil". El candidato de Más País a la presidencia del Gobierno, en otro tiempo adalid de la "nueva política" de Podemos, presentó ayer en Gijón, bajo el tendayu del Pueblu d'Asturies, las razones de utilidad que sostienen su decisión de encabezar una alternativa que frente al bloqueo de PSOE y Unidas Podemos hace bandera de una proclama que presume de poder decir de antemano lo que hará con los votos que reciba el 10 de noviembre. El aspirante, que de aquí a entonces no dejará de explotar la ventaja competitiva que le da su imagen de contendiente sin culpa en la repetición electoral, mira a su izquierda, señala a los responsables y les invita a imitar su compromiso, "alto y claro": "Si hay una mayoría de izquierdas, ante una investidura de un gobierno progresista nosotros no vamos a dar una tercera oportunidad a los señoritos de Vox y a sus socios".

A dos semanas de las urnas, las encuestas que se publican y las que él intuye en la calle le dicen que "vamos a sacar a mucha gente de la abstención", que Más País crecerá lo suficiente para que vuelva a ganar "el bloque progresista". Dando por hecha esa victoria, que visto lo visto es sólo "la mitad del trayecto", Errejón pregunta al PSOE si "va volver a dar gato por liebre y llamar a la puerta de PP y Ciudadanos para que se abstengan" y a Unidas Podemos si "en caso de que no les ofrezcan un número suficiente de ministerios" volverán a dar otra oportunidad a las derechas. Él no lo hará, repite machaconamente. Él tiende la mano de pactar incluso asumiendo también de antemano la discrepancia -porque "sabemos cómo se las gasta el PSOE"-, pero "de dónde ha salido esta idea marciana", se pregunta, "de que para firmar un pacto hay que estar de acuerdo en todo".

"A Abascal le ha tocado la lotería" con las elecciones, dice el líder de Más País criticando en la misma frase al líder de Vox, a sus "socios" de PP y Ciudadanos y a la izquierda que ha "regalado" a la derecha esta "segunda oportunidad que no merece". Errejón se propone como antídoto contra "quienes confiaban en la desilusión y en el cansancio" de los votantes progresistas y eleva la voz al hablar de Vox, llega a un "sinvergüenza" y "enemigo de España" al calificar a Abascal por pedir para Cataluña "el mismo estado de excepción que está causando muertos en Chile, por "estar dispuesto a vender un pedazo de nuestra tierra a cambio de cuatro o cinco escaños".

El "ejque" madrileño se le sube con el ímpetu del tono mitinero y Errejón, ante el auditorio de varios centenares de personas que le escuchan entregadas, llama a suturar las heridas abiertas en "la unidad de España de la que no hablan" las derechas y que él sustancia en la certeza de que en este país "se ha roto la igualdad de oportunidades", o en su convicción de que hace falta "reconstruir el estado del bienestar", inversiones para "modernizar la economía" y "un Estado emprendedor" que movilice recursos para arropar esa transformación. Ha llegado a su programa, que será "papel mojado" si no hay voluntad de acuerdo, pero que incluye su versión del remedio para la industria asturiana. Llama el candidato a España a "no perder el tren de una transición ecológica" que se apellida inevitable y en la que identifica "una inmensa oportunidad de futuro y de generación de empleo" para los países "que sean capaces de mirar al futuro, a la siguientes generaciones y no al siguiente ministerio o a la posibilidad de subir un escañito". Habla de los nichos de "las nuevas energías", de "la rehabilitación de viviendas", del "cuidado de los montes para que no se quemen, pero también para sacar de ellos energía con la que abastecer centrales menos contaminantes? Hay muchas ayudas europeas esperando a quien apueste por el futuro". Pero para coger ese tren, remata, "necesitamos dejar de estar en bucle y de hablar de los partidos políticos".

Antes de que los despidiera una cerrada ovación y en la megafonía el "Asturias, patria querida" tocado a la gaita, Errejón celebró la exhumación de Franco más que los "honores" de sacar al dictador "a hombros" del Valle de los Caídos, pero también aquí dejó como advertencia a sus presumibles socios, de nuevo en clave electoral, que "mal harán quienes crean que esto es una medalla que apuntarse en la campaña electoral".

La media hora de encendido parlamento errejonista vino precedida de la intervención en la que el cabeza de lista de la coalición Más País-Equo por Asturias, Segundo González, había abundado en el mismo mensaje cambiando las metáforas. "Si uno pone los mismos ingredientes en una receta, va a obtener los mismos resultados"; "esta noche cambia la hora, el 10N nosotros vamos a poner un despertador en el Congreso". Si se hubiera derogado la reforma laboral, dijo para traer a Asturias los defectos del bloqueo político, "los trabajadores de Vesuvius no habrían tenido que firmar el ERE", y volvió a defender su proyecto como la garantía de una voz propia para Asturias en Madrid y a exponer su decálogo de medidas específicas para una región que sufre por su industria y para la que Más País apuesta por "una transición ecológica que anteponga las inversiones a cualquier potencial cierre". También él dio por hecho su escaño por Asturias, con la "doble utilidad" de que va a hacerse realidad, vaticinó, a costa del que en abril obtuvo Vox.