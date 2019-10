La coalición PP-Foro compromete la variante de Pajares en ancho europeo "si gobierna Casado". Los socios de coalición vuelven a incluir el ancho estándar en la conexión ferroviaria de Asturias con la Meseta en sus compromisos de infraestructuras de cara a las elecciones del 10N, según acaban de confirmar en un acto de precampaña que ha contado con las intervenciones de Mercedes Fernández y Francisco Álvarez-Cascos, además de la cabeza de lista al Congreso por Asturias, Paloma Gázquez.

La expresidenta del PP regional y número al Senado, Mercedes Fernández, ha sido la encargada de abrir el acto, que tuvo lugar en un hotel de Oviedo, y de destacar el papel desempeñado por el el vicepresidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, para que el Consejo de Ministros de José María Aznar aprobase el proyecto de la Alta Velocidad para Asturias. "Si no, tendría que dimitir", llegó a comentarle Cascos según recordaba ayer, a título de anécdota, Fernández.

Francisco Álvarez-Cascos recalcó que "las campañas electorales son muy importantes y capaces de influir decisivamente, para bien o para mal, en los resultados" y señaló que el 10N "tenemos una nueva oportunidad de ir a votar para cambiar y corregir el rumbo de Asturias". El dirigente forista afirmó que no conoce "un solo caso en la Unión Europea como el de Asturias, donde el partido gobernante, que es el PSOE, y sus monaguillos orwellianos boicotean sistemáticamente desde hace años la modernización de las comunicaciones por tierra, mar y aire de nuestro territorio". Cascos calificó de "inaceptable" la situación con ferrocarril y dejó claro el compromiso de la coalición PP-Foro para que la conexión ferroviaria con la Meseta sea en ancho europeo. "Se trata de aspirar a que Asturias tenga una conexión ferroviaria igual que la que disfrutan" en otros puntos del país y que "los puertos de El Musel y Avilés compitan en igualdad de condiciones con los puertos vascos, catalanes, levantinos y parte de los andaluces", esgrimió. En la actualidad, uno de los túneles de la variante se está ejecutando en ancho ibérico y otro en triple hilo que permite el uso de los dos anchos, el ibérico y el estándar o europeo. Los integrantes de la coalición no precisaron en el acto, en el que no se dio la posibilidad de realizar preguntas, si ese cambio supondrá un nuevo retraso en la apertura de la Variante de Pajares.

Cascos concluyó su disertación reiterando que el 10N supone la oportunidad para un cambio de rumbo y apartar del Gobierno "al partido irresponsable de la inaceptable desindustrialización y de la inexplicable incomunicación que está llevando a Asturias a la desertización" para lo cual, subrayó, "necesitamos una gran victoria (...) Pongámonos manos a la obra y, si es posible, a tres turnos".

La cabeza de lista por Asturias al Congreso, Paloma Gázquez, enumeró los compromisos de la coalición con Asturias en materia de infraestructuras que incluyen, además de la alta velocidad, la terminación de la A-63, la culminación del plan de vías de Gijón, la conexión de la Zalia, el refuerzo de los puertos de Avilés y Gijón, el enlace entre la autopista "Y" y la AS-II, ampliar la conexión de banda ancha, la autopista del Mar, y la mejora de conexiones aeroportuarias, y la Ronda Norte de Oviedo, que también reclamó la candidata al Senado Camino Gutiérrez, entre otras. Gázquez lanzó una advertencia al potencial electorado de centro derecha: "El voto dividido beneficia al PSOE".