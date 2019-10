La exhumación de Franco, baza socialista en el inicio de la precampaña en Asturias

Aunque formalmente aún no ha dado comienzo la campaña electoral, el acto de ayer del PSOE en el Palacio de Congresos de Gijón, por su escenografía y por su contenido, tuvo todos los ingredientes de un mitin de campaña en el que para guardar las formas los intervinientes no pidieron a los varios centenares de asistentes expresamente el voto, sino la movilización de cara al próximo 10 de noviembre. Un mitin con referencias reiteradas a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos por parte de los cuatro intervinientes.

"Maricuela, Franco no está en el Valle de los Caídos y tu estas aquí y vas a cumplir 100 años en noviembre y te vamos a dedicar la victoria, a ti te la vamos a dedicar", dijo desde el atril la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, apelando a la histórica militante socialista y luchadora antifranquista gijonesa, Ángeles Flórez Peón, en uno de los momentos que enardeció a un auditorio formado por varios cientos de personas. Momentos antes del arranque del mitin, la vicepresidenta había matizado que el gobierno del PSOE no ha propiciado la exhumación del dictador en vísperas de las elecciones, sino que fueron las trabas de los Franco las que motivaron esta coincidencia.

La de Carmen Calvo no fue la única referencia a Franco y al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Antes hicieron lo propio la Alcaldesa de Gijón, Ana González; el presidente asturiano, Adrián Barbón y la vicesecretaria general del PSOE y cabeza de lista del PSOE por Asturias, Adriana Lastra, que prometió que a partir del 10 de noviembre, si vuelve a ganar el PSOE, seguirá la "recuperación de aquellas personas que están en las cunetas".

Además de apuntar hacia la derecha del pasado, los socialistas también airearon el riesgo de la entrada "de la ultraderecha", de Vox, en el gobierno si suman las derechas. Aunque dan por hecho que repetirán victoria electoral, por tercera vez en un año, los socialistas temen que el hartazgo de parte su electorado por la repetición de los comicios se traduzca en un aumento de la abstención. De ahí que la Carmen Calvo llamara a la movilización de los votantes progresistas del PSOE en un momento en el que según muestran las encuestas, las derechas están movilizadas. "Más vale estar enfadados unas cuantas semanas que cuatro años desesperados", momento en el que también volvió a traer a colación la exhumación de Franco.

El riesgo de la abstención intentó ser conjurado por todos los intervinientes, como Ana González cuando dijo que "no votar significa la vuelta de las derechas".

Todos los oradores repartieron reproches a diestra y siniestra, al PP por no abstenerse para permitir un gobierno del PSOE, como hicieron en su día los socialistas, pagando el coste de una crisis interna, recordó la vicepresidenta; al Pablo Iglesias y Unidas Podemos, de los que Adrián Barbón dijo que nunca facilitaron que hubiera un presidente socialista y a Ciudadanos por no facilitarles el gobierno cuando entre ellos y el PSOE sumaban mayoría absoluta, fueron algunas de las críticas escuchadas ayer. "En Europa nadie se atreve a impedir un gobierno cuando tú no puedes gobernar", señaló Carmen Calvo, que cree que en las próximas elecciones se aclarará la situación con una nueva victoria socialista.

Barbón por su parte recalcó que el PSOE ofrece influencia en Madrid, ya que es el único partido que consigue que se le pongan al teléfono los actuales mandatarios socialistas y remató que "algunos si llaman, estarían aún pendientes de la llamada, como Torra".

Entre las promesas electorales que pusieron ayer sobre el tapete los dirigentes socialistas, además de sacar de las cunetas a los republicanos represaliados por Franco, también estuvieron la subida de impuestos a las rentas más altas y del impuesto de sociedades; un nuevo estatuto de los trabajadores además de la derogación de la reforma laboral del PP y en general, "un programa electoral que lo que hace fundamentalmente es hablar de justicia social", señaló Adriana Lastra, que también resaltó que será un gobierno socialista el que ponga en su sitio a los violentos en Cataluña.