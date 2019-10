"Somos inocentes", aseguran los ganaderos, padre e hijo, acusados de un incendio en Teverga

"Somos inocentes", han asegurado este mediodía los ganaderos C. G. Á. y C. G. C., padre e hijo residentes en Teverga, a quienes la Fiscalía acusa de haber causado un incendio de cuatro focos en una de sus fincas para regenerar pastos. El padre aseguró que el día del incendio había estado en casa con su mujer y que luego había ido a recoger a su hijo pequeño que llegaba del colegio. Además, indicó que tiene problemas de espalda y no puede subir hasta el lugar donde se produjo el fuego, el 2 de junio de 2016. Por su parte, el hijo mayor, segundo acusado, adujo que el día del fuego había acudido al Instituto de Noreña para conocer la nota de un examen, y que luego había pasado la tarde en Parque Astur con su novia y la abuela de ésta.

La Fiscal de Medio Ambiente, Esperanza González Avella, mantuvo su solicitud de dos años y medio de cárcel para cada uno de los acusados, al considerar que fueron los únicos beneficiarios del incendio. Ellos sostienen que la zona de monte que arrasó el fuego no servía para que pastasen sus animales, cuatro vacas y tres caballos. Pero la conclusión de las Bripas es otra. El fuego se produjo en el camino de acceso a su finca y lejos de otras con ganado. Si no fue para ganar pastos, fue un acto vandálico, algo poco probable.

Los acusados, defendido por Paloma Álvarez Feito, ya han consigando cerca de 10.000 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles. La defensa pide la libre absolución o que alternativamente se estime la atenuante de reparación del daño. La fiscal ofreció rebajar la condena a año y medio a cambio de que los acusados se declarasen culpables, una pena que les impediría entrar en prisión, pero no aceptaron.