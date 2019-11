Decenas de personas esperan en el Aeropuerto la salida del vuelo a Alicante, con dos horas de retraso

Una avería en la rueda del avión ha dejado en el Aeropuerto de Asturias a decenas de personas que tenían previsto salir hacia Alicante en un vuelto de Volotea a las 11.20 horas de la mañana, y que ya acumulan dos horas de retraso.

"Llevamos desde las nueve aquí, nos subieron al avión y nos tuvieron allí tres cuartos de hora sentados antes de decirnos que había una avería en una rueda y que estaban buscando un técnico, que no apareció y nos bajaron del avión. Aquí seguimos y no sabemos si vamos a poder salir o no", denunció Rosa Menéndez, una de las afectadas.

Los pasajeros continúan en la zona de embarque de la terminal aeroportuaria asturiana.