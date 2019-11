Semana con lluvia y frío: así viene el tiempo en los próximos días en Asturias

Si se mira al cielo estos días probablemente muchos asturianos (por no decir todos) tienen la impresión de que lleva semanas sin parar de llover. Y la impresión es cierta. El otoño ha llegado al Principado cargado de lluvias. Por eso ahora, a punto de iniciarse una nueva semana, la gran pregunta que se hacen todos es ¿cómo serán los próximos días en lo meteorológico? Pues si eres de los que no te gustan las lluvias no tenemos buenas noticias. A juzgar por las previsiones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología los cielos van a seguir cubiertos en el Principado. Al menos durante las próximas horas. A continuación repasamos, día a día, la previsión del tiempo de la AEMET para las próximas jornadas.

Previsión lunes

A pesar de que no se esperan fenómenos significativos el lunes la semana empezará con cielos cubiertos y lluvias generalizadas. La cota de nieve empezará el día en los 1.600 metros y acabará bajando hasta los 1.200 por lo que el frío puede afectar también a las comunicaciones con la Meseta si bien no se espera que caigan grandes cantidades de nieve. En lo que se refiere a las temperaturas, los termómetros se moverán entre los 6 grados de mínima que se registrarán en Cangas del Narcea y los 16 de máxima que habrá en Llanes.

Previsión martes

El martes el cielo estará nuboso con lluvias que en general serán débiles a primera hora pero que se seguirán extendiendo y aumentando de fuerza y de intensidad por la tarde. Las temperaturas no experimentarán cambios o al menos estos no serán demasiado significativos.

Previsión miércoles

El miércoles el día seguirá nuboso con chubascos que pueden ser especialmente fuertes por la tarde (siguiendo la tónica de toda la semana). De hecho no se descarta que a primeras horas del día incluso estas lluvias se combinen con tormentas.