El Huerna, cerrado solo para camiones y la circulación ferroviaria entre Asturias y León, interrumpida

La autopista del Huerna, la principal vía de comunicación que une por carretera Asturias con la meseta, permanece cerrada para camiones tras las intensas nevadas que han caído en las últimas horas. La vía se encuentra en nivel amarillo, por lo que se prohíbe la circulación de camiones y vehículos articulados, mientras que los turismos y autobuses pueden circular a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Esta autopista de alta montaña ha estado cortada prácticamente toda la noche y la nieve ha obligado a interrumpir el tráfico de nuevo a las 6:00 horas.



"Está la cosa fatal. No hay derecho a esto. Una autopista cerrada toda la noche, gente durmiendo en los coches y lo único que nos dice la guardia civil es que ellos llevan toda la noche aquí también y que cuando les pregunto por qué no hay quitanieves dicen que no hay dinero en Asturias para quitanieves y que aquí en León sí", declara a este periódico el gijonés Juan Pedro Flores, quien lleva más de dos horas en la autopista junto a su mujer .



Los camiones, vehículos articulados y los autobuses no pueden circular por el puerto de Pajares, debido a la nieve caída en las últimas horas. Además, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.



Interrumpida la circulación ferroviaria de Asturias con León y Santander

Interrumpida la circulación entre Pola de Gordón y Santa Lucía, línea León- Gijón. — INFOAdif (@InfoAdif) November 15, 2019

La circulación en la línea de ancho métrico Oviedo-Santander está interrumpida entre Infiesto y Arriondas por una incidencia causada por condiciones meteorológicas adversas. Establecido plan alternativo de transporte por carretera para los trenes de media distancia afectados. — INFOAdif (@InfoAdif) November 15, 2019

La circulación ferroviaria entre Asturias y León se encuentra interrumpida tal y como ha confirmado Adif. El corte se debe a una avería en la catenaria que por el momento no se ha solventado.La circulación en la línea de ancho métrico Oviedo-Santander está interrumpida entre Infiesto y Arriondas por una incidencia causada por condiciones meteorológicas adversas. Establecido plan alternativo de transporte por carretera para los trenes de media distancia afectados.La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos de riesgo por nieve en Asturias, aunque para el Suroccidente, Picos y la Cordillera se han rebajado de rojo (riesgo extremo) a naranja (riesgo importante), que se mantiene para el área central y los valles mineros.El aviso amarillo (riesgo) por lluvias continúa en toda la franja costera, así como el naranja por fuerte oleaje. La Aemet prevé para hoy chubascos generalizados localmente fuertes, y nevadas fuertes y persistentes en la cordillera que pueden acumular hasta 40 centímetros de nieve nueva por encima de 800 metros, que se sumarán a los copos caídos durante la jornada de ayer.La cota de nieve se situará entre los 700 y 900 metros, con acumulaciones significativas en la cordillera. Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios, mientras que las máximas continuarán descendiendo.