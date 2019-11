Nevadona pero solo en la montaña

La autopista de peaje del Huerna se convirtió ayer en la gran protagonista de la jornada, con decenas de personas bloqueadas de manera intermitente a uno y otro lado, en Asturias y León, al no poder acceder a la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, lo que provocó innumerables quejas y protestas de los usuarios. La acumulación de nieve durante la madrugada fue "la mayor que se ha registrado en la última década", alcanzando los 1,20 metros de altura, según datos de la concesionaria, Aucalsa. Estas precipitaciones, unidas a la ventisca que sopló durante buena parte de la noche, dificultó la tarea de las máquinas quitanieves, según fuentes de la citada empresa. El Principado exigirá explicaciones para saber si el cierre intermitente de la autopista estuvo justificado. Al cierre de esta edición solo se permitía, de nuevo, el acceso a vehículos con neumáticos de invierno y a una velocidad limitada a 30 kilómetros por hora.

Por el puerto de Pajares solo se pudo circular con cadenas y estuvo cerrado al paso del tráfico pesado. Las considerables nevadas caídas durante la madrugada del jueves al viernes y durante toda la jornada de ayer provocaron que una decena de puertos y nueve carreteras se cerraran, y que fuera necesario el uso de cadenas en 15 puertos de montaña y 27 carreteras.

La nieve caída en la autopista del Huerna, "pese al máximo despliegue de medios mecánicos y humanos", obligó a restringir el paso a vehículos pesados y a los que no llevaran neumáticos de invierno a las 19.00 horas de la tarde del jueves, y a su reapertura cuando se producían "pequeñas ventanas en la que el temporal amainaba", explicaron fuentes de Aucalsa.

Las restricciones empezaron a ser cada vez más prolongadas después de las 21.30 horas, cuando se estableció el nivel amarillo de riesgo, y pese al cual sobre las 23.00 horas se produjo un adelantamiento entre camiones, ya en las proximidades de León, que provocó la interrupción del tráfico y obligó a desalojar la autopista ante el riesgo de que se produjeran retenciones. Aún está en la memoria el diciembre de 2008, cuando quedaron atrapados toda una noche más de mil vehículos.

La incidencia provocada por los camiones se solventó y el tráfico se restableció pero solo para vehículos con neumáticos de invierno. Ya de madrugada, a las 5.00 horas, se cerró la autopista del nuevo al tráfico hasta las 8.30, cuando se fue restableciendo con normalidad de forma paulatina.

El vicepresidente y consejero de Infraestructuras del Principado, Juan Cofiño, incidió ayer en que la autopista del Huerna es de alta montaña y por tanto está sujeta a las incidencias climatológicas. Pero añadió que habrá que evaluar junto con la empresa concesionaria y el Ministerio de Infraestructuras si las registradas entre el jueves y el viernes fueron tan relevantes como para justificar que se cortara al tráfico. En todo caso, añadió que circunstancias así no deben extenderse "más allá de lo razonable".

Más allá de las explicaciones de Aucalsa, las quejas y críticas de los usuarios se sucedieron a lo largo del día. Una de ellas fue la del gijonés Juan Pedro Flores, que vivió el caos durante las más de dos horas que permaneció junto a su mujer bloqueado antes de acceder a la autopista del Huerna desde León. "No hay derecho a esto. Una autopista cerrada toda la noche, gente durmiendo en los coches y lo único que nos dice la Guardia Civil es que ellos llevan toda la noche aquí también. Y cuando les pregunto por qué no hay quitanieves dicen que no hay dinero en Asturias para quitanieves y que aquí en León sí", contaba desde la carretera.

El camionero asturiano José Noriega aseguró que "la carretera está muy peligrosa, es complicado conducir". Procedente de Valencia, ayer esperaba a que recogieran su vehículo en la gasolinera de Villallana porque el mal estado de la carretera le impidió completar su trayecto hasta el polígono de Silvota en las 10 horas que tenía para hacerlo. Noriega no tuvo que estar parado como otras decenas de compañeros por el cierre del Huerna. "Tuve suerte porque justo cuando llegaba a León abrieron la autopista", afirmó este profesional del volante, que dice que otros muchos conductores sí se vieron afectados por el cierre de la principal conexión de Asturias con la Meseta. Eso sí, conducir por una carretera llena de nieve fue otro cantar: "Es muy difícil, porque desde el túnel del Negrón hacia Asturias está muy malo".

Varios camioneros esperaban en el área de servicio de Villallana para retomar sus rutas una vez que el Huerna había abierto. Y camino del puerto de Pajares, la Guardia Civil esperaba en Campomanes junto a una señal que indicaba la obligatoriedad de las cadenas.

El periplo continuó para muchos por la tarde. Fue el caso de Eliana Tuñón Álvarez y Raúl Fernández González y otros tres ocupantes del mismo vehículo. "Desde Caldas de Luna el coche se iba para todos los lados y acabamos chocando contra la valla", relata la mujer. E indignada añade que telefoneó al servicio de emergencias de Aucalsa para advertir de que no se podía transitar por la nieve que había en la carretera y que se habían accidentado. La respuesta fue que eso no era una emergencia "y me colgaron". Volvió a llamar "sin marcar la extensión de emergencias y al explicarle cómo estaba la carretera la respuesta fue que si les estaba llamando vagos. Le dije que no, que solo explicaba lo que ocurría y que había máquinas quitanieves paradas en las áreas de descanso", narra. Tras varias llamadas y discusiones, Tuñón logró llegar a su casa tras más de dos horas de viaje. Y eso que llevaban neumáticos de invierno.

También la red ferroviaria se vio afectada por el temporal. El Alvia entre Asturias y Madrid no funcionó hasta las 13.00 horas por una avería en León y el transporte de pasajeros se realizó por carretera. En Cercanías también se registraron múltiples incidencias provocadas por la caída de árboles a las vías, lo que provocó que una parte importante de traslados también se realizaran por carretera.

Colegios sin clase

El mal tiempo forzó ayer la suspensión de la jornada lectiva en seis colegios, al carecer los alumnos de transporte. En concreto fueron el El Truébanu, en Campo de Caso; San Jorge, en Ibias; Colegio Rural Agrupado Santarbás en Bruelles, Cangas del Narcea; Colegio Rural Agrupado Valle del Naviego, en Bimeda, Cangas del Narcea; el Colegio Público de Cerredo, en Degaña, y la escuela de Trones, perteneciente al Colegio Rural Agrupado Santana en Cangas del Narcea, además del colegio Julio Rodríguez Villanueva de Villamayor en Piloña. También por falta de transporte la asistencia de alumnos fue prácticamente testimonial en el Colegio Rural Agrupado Río Cibea, en Cangas del Narcea, y en el Colegio Aurelio Menéndez de San Antolín de Ibias.

Otros 25 centros educativos notificaron algún tipo de incidencia vinculada a las condiciones meteorológicas.