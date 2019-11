Los alumnos de la ESAD, en un espectáculo de danza contra la violencia machista

La canción "The devil you know" ("El diablo que conoces") de la cantante holandesa Kovacs ha sido la base del espectáculo de danza que los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Asturias ofrecerán hoy, a las 20 horas, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, que se celebra el día 25.

Lo que hoy se verá en el Club es un breve espectáculo de danza protagonizado por diez alumnos de tercero y dirigido por Nieves Fernández, profesora de Danza de la ESAD. Una pieza contemporánea "con gran tensión física y emocional", con carácter onírico, "dinámico y colorista" que explora el potencial de una pieza musical que alude a una ruptura emocional y a los estragos que deja una relación de maltrato. "¿Disfrutaste de la mordedura del lobo?", pregunta Kovacs en uno de los versos del tema.