Barbón vota por el acuerdo PSOE-Unidas Podemos porque "necesito al teléfono ministros con plenos poderes"

El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, ha explicado esta mañana su voto a favor del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos "por la estabilidad política del país, porque no existe ninguna alternativa a este planteamiento y, pensando en Asturias, porque tenemos encima de la mesa cuestiones que necesitan de un Gobierno con todas sus competencias más, si cabe, que otras comunidades". Al depositar su voto en la consulta convocada por su partido en la agrupación socialista de Laviana, a la que pertenece, Barbón volvió a referirse al estatuto de la industria electrointensiva, al proceso de transición ecológica de la economía o la finalización de la Variante de Pajares... Como presidente, ha dicho, "necesito que al otro lado del teléfono haya ministros y ministras con todos sus poderes". "Si uno piensa en Asturias, sólo tiene una opción", remató.

Su llamada a la participación de los militantes parte de la consideración de la importancia de esta "primera consulta que se celebra como consecuencia de los nuevos estatutos que nacieron del trigésimo noveno congreso", el que eligió secretario general a Pedro Sánchez", y tras resaltar que esta consulta "es obligatoria gracias a esos estatutos" y que "ha costado muchos años de reflexión y trabajo colectivo" llegar a incluir estas exigencias en los postulados del partido, resaltó que su celebración lanza "un mensaje muy potente a la sociedad". Dice que "somos un partido democrático, el que más se ha actualizado en el tiempo".

De su lado, la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, votó en la agrupación de Oviedo convencida de que tras esta consulta "se abre un nuevo tiempo en la política española y de que necesitamos un Gobierno progresista cuanto antes para hacer las reformas que necesita este país, para darle sostenibilidad al sistema público de pensiones, para blindarlas y avanzar en la lucha contra el cambio climático o contra la violencia de género, precisamente ahora que algunos grupos de la extrema derecha cuestionan su propia existencia".

Lastra expuso el "escrupuloso" respeto del PSOE al procedimiento interno que sobre su voto en la investidura tendrá el lunes Esquerra Republicana de Cataluña y ha negado con sorpresa las afirmaciones sobre la existencia ya de una convocatoria de reunión entre las dos formaciones. "No es cierto", ha dicho. "Hablo todos los días con Gabriel Rufián, igual que con el resto portavoces, pero no hay ningún encuentro convocado". A "los militantes y la dirigencia" de ERC sí les ha dejado el mensaje repetido de que "el PSOE y Unidas Podemos somos los únicos partidos de ámbito nacional que siempre hemos apostado por el diálogo, por sentarnos con los que no piensan como nosotros, por llegar a acuerdos e intentar entendernos".