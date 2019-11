María Jesús Álvarez y Mercedes Otero, senadoras por designación autonómica

La FSA-PSOE propondrá la ex consejera de Desarrollo Rural y ex presidenta de la Junta General, María Jesús Álvarez, y a la ex concejala socialista en el Ayuntamiento de Allande, Mercedes Otero, para que sean designadas senadores por designación autonómica por la Cámara asturiana.

Según la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE, se trata de dos personas "de gran valía y reconocida trayectoria que reúnen las exigencias para desempeñar un puesto tan relevante en un momento de tanta trascendencia".

De esta forma, Alvarez y Otero representarán a Asturias en la Cámara alta junto a los otros tres senadores del PSOE elegidos el 10 de noviembre (Francisco Blanco, María Fernández y Fernando Lastra) a los que se añade la popular Mercedes Fernández.

La FSA-PSOE ha destacado además que, de sus cinco senadores, tres son mujeres "lo que constata, una vez más, la apuesta socialista por que las mujeres ocupen los puestos más relevantes de la actividad política.

Además, incide en que tres de los senadores (Francisco Blanco, Fernando Lastra y María Jesús Álvarez) han sido consejeros en el Gobierno asturiano y considera que, si el Senado debe funcionar como una verdadera Cámara territorial, "la experiencia en la gestión autonómica es una cualidad importante para defender los intereses de Asturias".

La Junta General del Principado nombrará a los dos senadores que le corresponden a Asturias por designación autonómica en el pleno ordinario de la próxima semana y podrán formar parte de las Cortes Generales cuando se constituyan a partir del 3 de diciembre.

El nuevo Senado estará compuesto por 265 miembros de los que 208 fueron elegidos por los ciudadanos en las elecciones del pasado domingo y 57 son nombrados por los parlamentos autonómicos aunque, por el momento, tres de ellos permanecían sin cubrir en Asturias, Andalucía y Cataluña.

En el caso del Principado las dos plazas de senador corresponden por primera vez al PSOE dado el resultado de las elecciones autonómicas en las que los socialistas duplicaron en escaños al segundo partido más votado, el PP, aunque hasta ahora la Junta General no ha puesto en marcha el proceso para designarlos.

La Cámara autonómica se constituyó en julio e inició su periodo ordinario de sesiones en septiembre cuando ya se había realizado la convocatoria de las elecciones generales del 10 de noviembre

De esta forma no se pudo llevar a cabo el nombramiento de la persona que debía reemplazar en el Senado a María Fernández -senadora electa tanto en las generales de abril como en las del pasado domingo- ni de la que tomará el relevo en la Cámara Alta del popular Fernando Goñi. EFE

23-11-2019, 19:42:00