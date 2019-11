El PP afea a Cs que abra cauces a un acuerdo con el PSOE: "Es un partido veleta"

La portavoz del Partido Popular en la Junta General, Teresa Mallada, criticó la actitud de Ciudadanos en la ronda de contactos para negociar el Presupuesto con el Ejecutivo de Barbón por mostrar vías para un posible entendimiento. Mallada afirmó que Ciudadanos se ha "bajado los pantalones" y afirmó que la formación naranja es "un partido veleta", que "tan pronto defiende unas cosas como otras". "Ahora nos encontramos que se baja pantalones, cuando defendía que era necesario bajar impuestos, ahora nos traslada que está dispuesto a renunciar a cualquier tipo de bajada de los mismos", aseguró Mallada. La portavoz del PP cree que la suya es la única formación que ha trasladado la "necesidad absoluta" de reducción fiscal, con una bajada gradual para que en 2023 Asturias esté en el "entorno fiscal" de otras CCAA.

La réplica por parte de Ciudadanos no tardó. La portavoz parlamentaria de la formación naranja, Laura Pérez Macho, no dudó en afirmar: "Si ser veletas es ser útiles a Asturias, veletas a mucha honra". Pérez Macho calificó que "poco afortunada y quizá poco respetuosa" la acusación de Mallada, y afirmó que Ciudadanos es "un partido de centro moderado que no vive de apriorismos y que piensa sobre todo en Asturias y en ser útil a los asturianos". La portavoz de Ciudadanos recalcó que su partido plantea reducciones fiscales para los autónomos y para los empresarios, especialmente en la zona rural, pero es consciente de que, en un momento en que el Principado corre el riesgo de incumplir el límite de déficit de 2019 que conllevaría restricciones a la administración autonómica, pedir una rebaja tributaria para el próximo ejercicio "es prácticamente imposible".

"Nosotros no nos sentarnos para hacer un teatrillo con líneas rojas imposibles de cumplir", ha apuntado la parlamentaria naranja tras señalar que no son partidarios de acudir a una negociación con una postura "inamovible" que haga "imposible que los presupuestos salgan adelante", dijo.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, no quiso terciar en esta polémica y se limitó a decir irónicamente: "En cuestiones de amor no me meto".