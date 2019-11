Vox ve "tibia" la propuesta presupuestaria del PP asturiano

Vox, la fuerza política excluida de la ronda de contactos del PSOE a la búsqueda de apoyos para los presupuestos de 2020, carga contra su competencia ideológica más directa y al evaluar el primer ciclo de reuniones promovido por el Gobierno del Principado afirma que la propuesta del PP "es tibia" y demuestra que "antes o después acabarán plegándose a los requerimientos del PSOE, como viene siendo habitual". La diputada Sara Álvarez Rouco redobló las quejas de su grupo por el "desprecio" que a su juicio supone no haber sido llamados al diálogo por los socialistas y dio por hecho que "Vox incomoda", aunque dándole la vuelta al argumento también asegura que "el hecho de no haber sido invitados nos refuerza y no impide que las propuestas de nuestro partido se oigan con claridad e incluso que otras formaciones, como el PP, traten de hacerlas suyas de algún modo, como si hubiesen creado algo nuevo".

Expone la parlamentaria su tesis conocida respecto a la contención del gasto y la rebaja tributaria que a su juicio necesita Asturias y resalta que en su partido están "indignados porque Asturias continuará siendo, al menos en esta legislatura, el terrible infierno fiscal venimos denunciando repetidamente. No parece que el horizonte asturiano vaya a despejarse de nubarrones porque los partidos invitados al pacto por los presupuestos en alguna medida tienen afinidad con el convocante o pactos para recoger las migajas que les queden en la mesa. Ya conocemos el final de la obra que se representa", finalizó Álvarez Rouco.