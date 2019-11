"La conciliación es importante para atraer y retener talento dentro de las organizaciones"

"La conciliación es un reto en todos los sectores, no sólo en banca. La tecnología y las nuevas formas de trabajo son herramientas fundamentales para facilitar este equilibrio", señala Lucía Melgar, directora del Centro Banca Privada Asturias CaixaBank. Melgar, quien lleva ya dos décadas desarrollando su labor en el sector bancario, será el próximo 3 de diciembre una de las ponentes en la nueva edición de eWomanAsturias, foro organizado por Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA, que se desarrollará en el Club Prensa Asturiana, en horario de 09.30 a 12.30 horas. Tras el éxito de las dos primeras iniciativas, la cita regresa con el objetivo de servir de altavoz para mostrar los casos de éxito de mujeres que han destacado por su trayectoria profesional y su liderazgo en el entorno digital y tecnológico. Una jornada concebida para motivar e inspirar a otras mujeres, así como para fortalecer la imagen de la mujer de hoy, integrada en puestos profesionales de tendencia digital.

- La banca ha sido tradicionalmente un sector de hombres. ¿La situación ha cambiado?

-Existen señales de cambio en el sector. En España la banca se sitúa por encima de la media de las empresas del Ibex 35 en cuanto a presencia femenina en los consejos de administración. No obstante, las mujeres somos mayoría en las plantillas de las principales entidades financieras españolas y existen limitaciones para el acceso a puestos directivos. Deben llevarse a cabo planes de diversidad de género e intensificar líneas de trabajo para poder avanzar en materia de igualdad. Es importante desarrollar programas de formación específica para potenciar habilidades directivas, reforzando el rol de las mujeres en la empresa.

- ¿Qué aporta la mujer al mundo de la economía y las finanzas?

-Entiendo que equipos diversos siempre crean valor, aportan reflexiones a los estilos de liderazgo tradicionales y nos hacen evolucionar y ser mejores como organización. Numerosos estudios afirman que la diversidad de género tiene un impacto positivo en los resultados financieros de las empresas.

- ¿Qué le parece que aún sea noticia que una mujer llegue a un cargo de responsabilidad?

-Evidencia que aún queda camino por hacer. Las limitaciones tienen que ver con la cultura, la falta de equilibrio existente aún en las responsabilidades domésticas, dificultades para conciliar vida personal y laboral y sistemas de promoción poco objetivos. Como sociedad debemos tratar de fomentar la igualdad de oportunidades.

- ¿En el mundo de la banca es fácil conciliar?

-La conciliación es un reto en todos los sectores, no sólo en banca. La tecnología y las nuevas formas de trabajo son herramientas fundamentales para facilitar este equilibrio. La conciliación es importante para atraer y retener talento dentro de las organizaciones.

- Siempre se habla de la importancia de emprender, de tener iniciativa. ¿Qué consejos daría a quien quiera iniciar un negocio?

-No me atrevería a dar consejos, pero entiendo que para iniciar cualquier proyecto profesional o empresarial son claves la planificación, la capacidad de adaptación al cambio, pasión y perseverancia.

- Hable un poco de su trayectoria profesional, ¿cómo llegó al puesto que ostenta?

-Mi trayectoria profesional se desarrolla íntegramente en el sector bancario desde hace 20 años tras finalizar mi carrera universitaria. He trabajado en varias entidades financieras y me incorporé a CaixaBank hace 17 años. En estos años he tenido la posibilidad de desarrollar diferentes roles y embarcarme en distintos proyectos. Desde hace tres años dirijo el centro de Banca Privada de CaixaBank en Asturias.

- ¿Le costó más que a un hombre? ¿Se ha sentido alguna vez discriminada o peor valorada por el hecho de ser mujer?

-En este sentido creo que he sido una privilegiada. Durante mi carrera no me he sentido peor valorada que mis compañeros hombres. En mi caso, el género no ha sido limitativo para mi desarrollo profesional. En CaixaBank siempre he tenido los mismos retos y limitaciones que mis homólogos en los cargos que he ocupado.

- ¿Le parece importante un foro como eWoman?

-Me parecen actos muy positivos para seguir avanzando en materia de igualdad, ya que ayudan a dar soporte a la diversidad de género. Creo que debemos apoyar iniciativas que refuercen el papel de las mujeres en el entorno laboral.

- ¿De qué va a hablar en su ponencia?

-Hablaré sobre mi trayectoria profesional y sobre la necesidad de integrar la diversidad de género en todos los niveles de la empresa para conseguir eliminar las barreras existentes.