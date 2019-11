Moriyón recibe el apoyo de 40 de los 49 concejales de Foro: "Ahora no toca hablar de congreso extraordinario"

Más del 80 por ciento de los cargos electos de Foro han dado su respaldo a la presidenta del partido, Carmen Moriyón, y han rechazado "los bulos" que, a su juicio, han difundido los partidarios de Francisco Álvarez-Cascos para menoscabar la figura y la labor de la excaldesa de Gijón al frente del partido. (Aquí tienes todos los concejales que han firmado el manifiesto).

Esos "bulos" consisten, según el concejal gijonés Jesús Martínez Salvador, en afirmar que Foro ha cambiado de posición sobre la cooficialidad del asturiano , "algo que es totalmente falso", y que los diputados foristas apoyarán los Presupuestos del Principado del próximo año. "Cuando empezaron a difundir ese bulo ni siquiera habían comenzado las conversaciones sobre el Presupuesto", apuntó Martínez Salvador momentos antes de entregar un manifiesto en la sede regional del partido de respaldo la gestión de Carmen Moriyón. Jesús Martínez Salvador habló para los medios acompañado de los alcaldes de Amieva, José Felix Fernández, y de Peñamellera Alta, José Antonio Roque, y de los concejales Ana Montserrat López (Gijón) y Eduardo Martínez Llosa (Siero), que también avalan el manifiesto, entre cuyos firmantes también se encuentran el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo y nueve concejales de esa corporación.

Los cuarenta concejales foristas sostienen que la intención de ese sector crítico "es obstaculizar la labor de gobernanza del partido a la que Carmen Moriyón tiene derecho" tras su "abrumadora victoria en el congreso del partido" y aseguran que su manifiesto supone "una invitación a que recapaciten" para no perjudicar a Foro y no impedir que sea "un partido útil a Asturias".

Martínez Salvador considera que esos "bulos" y las críticas realizadas a Moriyón en varias juntas locales, "algunas de las cuales ni siquiera se presentaron a las elecciones" tienen como fin forzar su dimisión, "algo que no se va a producir", para que haya un congreso y se elija una nueva dirección. "No toca hablar de congreso extraordinario", sentenció el edil gijonés. En el manifiesto se recoge expresamente que la presencia de la exalcaldesa de Gijón al frente del partido y de la candidatura autonómica "ha evitado una representación mucho más exigua, pues fue precisamente esa postulación, demandada de modo prácticamente unánime en el seno del partido, la circunstancia que nos infundió el ánimo necesario para concurrir a los comicios a pesar de las decisiones no compartidas por el entonces órgano directivo de la formación", en alusión a la decisión de Álvarez-Cascos de convocar elecciones anticipadas en enero de 2012 tras no poder sacar adelante su primer, y a la postre único, proyecto de Presupuestos, a finales de 2011.