Rifirrafe entre Cofiño y Ripa: "No le consiento que señale al PSOE, deje fuera la demagogia "

Alta tensión entre el vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, y el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, en el parlamento asturiano, justo cuando ambas fuerzas se encuentran en plena negociación de los Presupuestos del Principado para 2020. Una pregunta del diputado morado sobre la amenaza de un nuevo ERE para la plantilla de Liberbank al Gobierno socialista hizo que saltasen algo más que chispas ayer entre ambos.

Daniel Ripa se quejaba del "silencio" del Ejecutivo socialista sobre los planes de la entidad bancaria para llevar a cabo un nuevo expediente de regulación de empleo cuando al final de su intervención afirmó que "Liberbank en la campaña electoral llamó a muchos partidos de esta Cámara para ofrecerles la organización de desayunos. Es la cúspide de una cadena de favores que va más allá; si no, no se entiende su silencio".

La respuesta de Cofiño fue contundente: "Usted plantea la político en los términos que la plantea, yo estoy en el lado opuesto. No le consiento que señale al PSOE con no se qué desayuno. Este partido no desayuna con nadie, ni con Liberbank ni con otra entidades. La demagogia déjela ahí fuera", rebatió el Vicepresidente, quien antes había afirmado "no tener constancia de la pérdida de empleo neto" en la entidad bancaria. Liberbank confirmó a este periódico la existencia de ese ofrecimiento "a todos los partidos con representación, por pura neutralidad".