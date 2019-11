Vox bloquea el pronunciamiento de la Junta contra la violencia machista

Vox evitará la unanimidad para que la Junta General del Principado pueda emitir una declaración institucional contra la violencia machista. Lo que sí fue posible el 25N del año pasado no lo será esta vez porque el parlamento asturiano sólo acepta declaraciones institucionales por asentimiento de todos los grupos y Vox no entra por el aro del texto propuesto. La entrada de la formación de Santiago Abascal en la cámara autonómica y su cruzada contra el concepto de "violencia de género" han dinamitado la concordia parlamentaria en este ámbito, uno de los pocos de consenso en una Junta que en este punto había venido acordando textos de repulsa sin excepción ni dificultades en los últimos años.

Este no. El parlamento asturiano se sumará a la lista de cámaras autonómicas y ayuntamientos donde los últimos días, de Cantabria a Murcia, pasando por Madrid, la oposición de Vox detuvo también la unamimidad. Para contrarrestar el bloqueo, los grupos utilizarán el texto de consenso que pretendían aprobar en el pleno de esta semana para que sea leído en un acto institucional que se celebrará a las doce de este mediodía ante la sede de la presidencia del Principado.

La portavoz de Podemos, Lorena Gil, asoció ayer a su repulsa a la actitud de Vox la propuesta de una reforma "exprés" del reglamento de la Junta que elimine "el criterio de unanimidad para que haya una declaración institucional en contra de la violencia machista". En su lado, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, justificó su posición acogido al mantra de su partido respecto a la condena de "la violencia venga de donde venga".

"Entendemos", dice, "que al referirse a violencia de género se está excluyendo a otro tipo de violencia contra las mujeres solo por el hecho de que no haya sido infligida por varones". El diputado aclara que "el hecho de no compartir un apellido para el nombre de violencia no quiere decir que Vox no condene todos los crímenes que están ocurriendo" y cuestiona "la unanimidad que ha habido en la firma de estas declaraciones, que consideramos más una sumisión o rendición del PP y Cs, al dictado de la izquierda".