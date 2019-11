Moriyón concita el apoyo de 40 de sus 49 ediles: "No toca hablar de congreso"

Las críticas de algunas juntas locales de Foro a su presidenta, Carmen Moriyón, encontraron ayer réplica en un manifiesto firmado por más del 80 por ciento de sus cargos electos, que avalan la gestión de la exalcaldesa de Gijón al frente del partido, y piden al sector casquista que "recapacite" y cese en el intento de forzar su dimisión. Abogan por cerrar filas con Moriyón porque, sostienen, "no toca hablar de congreso extraordinario" tras su abrumadora victoria en el celebrado en 2018.

El edil gijonés Jesús Martínez Salvador ejerció de portavoz de los firmantes, entre los que se encuentran los alcaldes de Amieva, José Félix Fernández; Peñamellera Alta, José Antonio Roque, y el de Salas, Sergio Hidalgo, además del exregidor de Siero, Eduardo Martínez Llosa. Martínez Salvador calificó de "bulos" las acusaciones del sector casquista que atribuyen a Moriyón cambios y giros en la posición del partido sobre la cooficialidad del asturiano y para aprobar el Presupuesto del gobierno de Adrián Barbón para el Principado en 2020. "Cuando difundieron ese bulo ni siquiera se había producido la primera reunión para hablar del proyecto presupuestario", recalcó el concejal de Gijón, quien afirmó que esos movimientos internos "tienen la intención de obstaculizar la labor de gobernanza del partido a la que Carmen Moriyón tiene derecho".

En el comunicado se hace un llamamiento a la reflexión "y que recapaciten" para no perjudicar a Foro y no impedir que sea un partido útil para Asturias frente al sucursalismo de otras fuerzas". En su opinión, esos movimientos en clave interna tienen como objetivo "forzar la convocatoria de un congreso pero la presidenta no va a dimitir. No toca hablar de congreso extraordinario", mantuvo Martínez Salvador ayer poco antes de entregar el manifiesto en apoyo de Carmen Moriyón en la sede regional del partido, en Oviedo.