Esteban Gómez, nuevo presidente del Colegio de Enfermería de Asturias

Un total de 1.393 enfermeras participaron ayer en la elección de la junta directiva del Colegio de Enfermería de Asturias. A los comicios estaban convocados 7.452 profesionales. En la urna se introdujeron ayer los 468 votos enviados por correo, a los que se sumaron 925 enfermeras que emitieron su sufragio de forma presencial. Todos ellos fueron computados en un recuento que, aunque empezó tarde, discurrió ágil y en el que muy pronto cobró clara ventaja el aspirante proclamado finalmente vencedor, Esteban Gómez Suárez, cuya candidatura está integrada por varios de los colegiados que en 2014 denunciaron ante la Fiscalía las presuntas irregularidades de la anterior cúpula colegial.

Las enfermeras asturianas votaron ayer entre tres candidaturas: las encabezadas por Rocío Coto Moreno, del Hospital Valle del Nalón (Langreo); Lorenzo Moro Álvarez, del centro de salud de Ciaño; y Esteban Gómez Suárez, del Hospital Grande Covián (Arriondas), quien resultó vencedor por una amplia diferencia. Obtuvo 797 votos, por los 410 de Lorenzo Moro y los 159 de Rocío Coto. Hubo 23 nulos y cuatro en blanco. Gómez mostró su agradecimiento a "todas las enfermeras que han votado, a la junta de edad y a la mesa electoral", y subrayó "nuestro compromiso de iniciar una nueva etapa y de que, en adelante, el Colegio esté abierto a todos los colegiados". A lo que añadió: "Quiero agradecer también a Lorenzo y a Rocío y sus equipos su iniciativa y su trabajo por el colegio, y les invitamos a seguir participando y que no sea un 'todo para el ganador'".

A las nueve de la noche, el notario contratado por el Colegio mostró su malestar por la lentitud del proceso, y anunció que se marcharía a las once. "No voy a quedarme hasta la madrugada por el simple hecho de que ustedes no confíen en su procedimiento", dijo en público. Finalmente aceptó quedarse más. El recuento acabó a las 00.02. Con la presencia del notario, la junta de edad (gestora que ha dirigido el Colegio en los últimos tiempos y que ha convocado las elecciones) pretendía dar las máximas garantías de limpieza, con el objetivo de no reproducir los episodios polémicos (o directamente ilegales) de los tiempos recientes. La última vez que los colegiados habían acudido a las urnas para elegir entre más de una candidatura había sido en 1980. Algunos tenían muchas ganas de votar y a la cita no faltó Manuel José Vega Cadenas, de 96 años, uno de los colegiados de mayor edad.

Junto a Esteban Gómez formarán la futura directiva colegial Elsa Viña (vicepresidenta), Marcos Lastra (vicepresidente I), Javier González (secretario), Lorena Menéndez (vicesecretaria), y Antonio Vázquez (tesorero), además de otros seis vocales.