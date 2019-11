"La igualdad debe educarse desde el nacimiento; la familia es la base de esa educación"

Beatriz Álvarez Mesa es la primera directora general de Deporte del Principado de Asturias. Exfutbolista y expresidenta del Oviedo Moderno, actualmente Real Oviedo Femenino, se ha marcado varios objetivos para su estrenado mandato. "En cuestión de género, sin lugar a duda, mi meta es trabajar con el fin de garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres en todos los ámbitos del deporte: practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, árbitras, periodistas e investigadoras", señala. Álvarez Mesa participará el próximo 3 de diciembre en la tercera edición de eWoman. Se trata de una jornada impulsada por LA NUEVA ESPAÑA y Prensa Ibérica con el objeto de servir de motivación e inspiración a otras mujeres y fortalecer la imagen de la mujer de hoy, integrada en puestos profesionales de tendencia digital. En su intervención, hablará de su experiencia personal y de "cómo reconvertir las dificultades en tu pasión y tu forma de entender la vida".

-Exfutbolista, expresidenta del Oviedo Moderno (ahora Real Oviedo Femenino) y directora general de Deporte, ¿se desenvuelve bien en "territorio hostil?

-No me gustan los espacios ni los ambientes hostiles, entiendo y siento estas áreas como lugares que me dan la posibilidad de crecer, de superar retos, de saltar obstáculos y de superarme a mí misma. Reconozco que me motivan las dificultades.

-El mundo del deporte siempre ha tenido fama de ser machista, ¿le ha costado mucho llegar hasta aquí?

-Me considero una mujer optimista, siempre veo el vaso medio lleno. Quizás esa perspectiva con la que veo la vida, me permita creer que no ha sido tan difícil, especialmente porque mi prioridad son las personas que me rodean y siempre me han apoyado y empujado en los peores momentos.

-¿Qué ha sido lo más complicado?

-Lo más complicado para mí siempre ha sido gestionar esa sensación de "tener que demostrar" y de "justificar constantemente" el trabajo que haces, para ganarte el respeto de la gente.

-Es la primera mujer que ocupa el cargo de directora general de Deporte del Principado...

-Sí, aquí, en el Principado de Asturias, soy la primera directora de Deporte. No debería de ser algo sorprendente, espero que esto sirva para normalizar la figura de la mujer en todos los ámbitos del deporte.

-¿Qué le gustaría lograr en su mandato?

-Es difícil resumirlo en una frase porque hay muchos objetivos. Pero en cuestión de género, sin lugar a duda, trabajar con el fin de garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres en todos los ámbitos del deporte: practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, árbitras, periodistas e investigadoras.

-¿Hubiera sido distinta su trayectoria si fuera un hombre?

-Sin lugar a dudas. Pero no porque fuera mejor, simplemente sería distinta. Lo que marca mi trayectoria es la búsqueda y la lucha por el deporte femenino y por la igualdad.

-El Gobierno regional cuenta con muchas mujeres en cargos de poder...

-Sí, este Gobierno siempre ha buscado la paridad y es un ejemplo de inclusión, tanto hacia fuera como hacia adentro.

-¿Qué le parece que aún sea noticia que una mujer llegue a un cargo de responsabilidad?

-Es síntoma del punto en que estamos en nuestra sociedad. Quien niega el machismo, debería cuestionarse estas cosas.

-¿La igualdad debe educarse desde la etapa escolar?

-La igualdad debe educarse desde el nacimiento, la familia es la base de esa educación. Las niñas y los niños se empapan del mundo que les rodea desde que tienen capacidad para observar y van interiorizando conceptos y comportamientos. Es responsabilidad de todas y de todos educar en igualdad.

-¿Cree que una mujer de éxito sigue siendo una figura mal vista?

-No creo que sea mal vista, pero si más juzgada.

-¿Le parece importante un foro como eWoman?

-Me parece imprescindible crear espacios compartidos por mujeres, que nos inspiren, motiven y visibilicen. Para nosotras mismas y también para que nuestras experiencias sirvan a otras personas.

-¿De qué va a hablar en su ponencia del 3 de diciembre?

-De mi experiencia personal, mi evolución en el fútbol femenino enmarcado en un contexto masculinizado y de cómo he ido gestionando emocionalmente los cambios, las zancadillas. En definitiva, de cómo reconvertir las dificultades en tu pasión y tu forma de entender la vida.