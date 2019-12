"El niño más abrazado del mundo"

Nuestro hijo Lucas nació el 3 de enero de 2018. Todo parecía normal en su crecimiento hasta que, a los siete meses, empezamos a notar que dormía en exceso y le costaba comer. Además, empezó a tener ataques epilépticos. Entonces, el neuropediatra Ignacio Málaga le hizo varias pruebas y empezó a sospechar que tenía el síndrome de Leigh, una enfermedad mitocondrial incurable. Nunca habíamos oído hablar de ella.

Un mes más tarde, le hicieron unas pruebas en Madrid que confirmaron los peores presagios: nos dijeron que tenía la enfermedad, una dolencia que hizo que Lucas fuera apagándose en muy poco tiempo y sin remedio. Murió el pasado 26 de noviembre.

Aunque nada puede reparar esta pérdida, el breve paso de Lucas por el mundo nos enseñó muchas cosas. La primera de ellas, que para ser un luchador no es necesario ser un adulto. Basta tener unos pocos meses de vida para pelear sin descanso por aferrarse a ella. Lucas fue un luchador, nosotros lo vimos todos los días.

También nos enseñó lo mucho que se puede querer a una persona. Lucas fue uno de los niños más abrazados de la historia, no sólo por nosotros, sino también por sus abuelos, que se desvivieron por él, y por el personal sanitario que se encargó de cuidarlo durante todos estos meses.

La enfermedad hizo que dejara de reír y de llorar, que se pasase la mayor parte del tiempo durmiendo, que perdiera la vista y el oído y cada vez más facultades. El pasado invierno, ya tuvieron que empezar a alimentarlo con una sonda.

No resulta difícil de entender que un niño con estas limitaciones necesitaba unos cuidados y una asistencia sanitaria extraordinarios. Podemos decir que tuvo la suerte de contar desde el primer día con una atención que nunca dejaremos de agradecer. Desde el primer y hasta el último profesional del área de Pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tendrán siempre nuestro agradecimiento. Son todos geniales.

Pero hay tres mujeres que nos marcaron especialmente, a las que llamamos "Las madrinas": la neuróloga Raquel Blanco; la pediatra Alba Megido y la oncóloga pediátrica de paliativos Ana de Lucio. Lo ayudaron a él y nos ayudaron a nosotros. Y fue especialmente atento el doctor Carlos Bousoño, especialista del aparato digestivo, que además de atendernos nos daba siempre esperanza y ánimo. El equipo de atención temprana de Latores y su fisioterapeuta en el HUCA, Rosa, trataron también a Lucas con muchísimo afecto.

Y estamos muy agradecidos con toda la gente que nos atendió en la planta 7C del HUCA cada vez que Lucas tuvo que ingresar. Agradecemos a todas las enfermeras y auxiliares su cariño, y especialmente a Flor, que nos daba consejos y nos arropaba tanto a nosotros como a nuestro hijo.

Después llegó un momento en el que Lucas tuvo que ingresar en la UCI pediátrica. No tenemos más que palabras de agradecimiento para todo el equipo que encabeza el doctor Corsino Rey. Supieron acompañarnos con muchísima sensibilidad cuando nos daban las malas noticias que iban llegando de forma irremediable. Y tenemos claro que hicieron todo lo que pudieron por nuestro hijo. Hasta que no pasas por algo así no te das cuenta del privilegio que es tener a un paso de casa un hospital como el HUCA.

Hubo otras personas que ayudaron también, y de las que no nos queremos olvidar: el oftalmólogo José Blázquez, que se ofreció desinteresadamente a mirar a nuestro hijo, y Javier Suárez, que nos ayudó con una campaña para hacer una donación a la Asociación de Enfermos con Patologías Mitocondriales.

Lucas ya no está, pero nos quedarán siempre su recuerdo, el enorme cariño que generó y el afecto de toda la gente que se cruzó en su camino y nos acompañó en nuestro sufrimiento.

Él fue un luchador y nos ha hecho luchadores a nosotros. Ahora sabemos que seguiremos luchando por los que, como él, ya no están, y también por los que siguen aquí.

Gracias, Lucas, por lo que nos diste y por todo el cariño que generaste a tu alrededor. Y gracias a toda la gente que se desvivió por él y por nosotros hasta el último día. Os llevaremos siempre en el corazón.