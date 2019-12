Elías G. Benavides: "Me sorprende que me premien por hacer lo que me gusta, que es pintar"

Cuando Elías G. Benavides era niño y escuchaba la puerta de su habitación abrirse, corría a esconderse debajo de la mesa por si era su madre la que llegaba. La mujer le reñía "porque, en vez de estudiar, dibujaba" y, becado en los Maristas de León, el pequeño Benavides necesitaba mantener una nota media de 7 para seguir en el colegio. El dibujo y la pintura siempre han acompañado a Elías G. Benavides, que es hoy toda una referencia del arte contemporáneo en Asturias, del diseño gráfico y de la publicidad. "No sabría qué hacer sin pintar", admite, y las distinciones como la que ayer recibió de LA NUEVA ESPAÑA, como "Asturiano del mes" de octubre, le producen cierta extrañeza. "Me sorprende que me premien por hacer lo que me gusta, que es pintar", reconoció.

Elías G. Benavides recogió el premio en un acto celebrado en la sede del periódico en Oviedo, acompañado por su esposa, Ascensión Fuentes, y su hijo Elías García Fuentes y su amigo el escritor Eduardo Méndez Riestra. "No soy dado a lo público, lo mío es trabajar", comentó, tras haber recibido la estela de Legazpi y el diploma que acompañan la distinción, y la caricatura de Pablo García y la primera página del periódico, hecha expresamente para él, con el que son obsequiados los premiados.

La subdirectora general de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero, destacó de Elías G. Benavides su "trayectoria digna de elogio" y "un trabajo muy honesto, muy riguroso y diverso". Rivero habló de su tránsito "del realismo a una abstracción delicada, armoniosa en los colores, con unos pigmentos que hacen las obras apetecibles, que apetece tocar". Por LA NUEVA ESPAÑA también asistieron a la entrega del "Asturiano del mes" su director, Gonzalo Martínez Peón, y su exdirector Melchor Fernández.

Elías G. Benavides, nacido en León en 1937, se asentó en 1963 en Oviedo, donde trabajó con la agencia de publicidad Brun y fundó, años después, con José Santamarina el célebre estudio Elías & Santamarina. Con ocasión del premio, repasó su trayectoria vital y creativa, empezando por su llegada a la capital asturiana. "Leí un anuncio en el 'ABC' diciendo que se necesitaba un dibujante publicitario para Oviedo, mandé el currículum y recibí una carta de Brun, diciéndome que me viniese, le dije que no, que esperara, porque me iba a casar dentro de un mes", contó.

Entre los vínculos que Elías G. Benavides mantiene con LA NUEVA ESPAÑA hay uno que se remonta a su etapa como publicista y que recordó ayer: "El logo del periódico lo modernicé yo, era antiguo y lo rediseñé".

La concesión del premio coincide con la exposición "Huella de agua", en el Museo Evaristo Valle, en Gijón, hasta el 29 de diciembre.