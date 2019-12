Detenidos los secuestradores que asaltaron con disparos a un vecino de Niévares

La Guardia Civil de Gijón ha desarticulado un grupo criminal compuesto por al menos seis delincuentes y a los que se imputa el asalto a tiros que sufrió un vecino de Niévares. Los agentes de la Benemérita con base en la Comandancia de Gijón le seguían la pista a los delincuentes desde noviembre del año 2018. El día 7 de ese mes la Comandancia recibió la llamada de una vecina de esa loclidad que acaba de sufrir un intento de robo en su domicilio.

Trasladada al lugar efectivos de Seguridad Ciudadana del Puesto de Villaviciosa y de Policía Judicial de la Comandancia de Gijón, se pudo conocer a través de las propias víctimas, una pareja con domicilio en dicha localidad, que momentos antes cuando el marido regresaba a su domicilio, se había encontrado en el camino unas ramas que impedían continuar la marcha del vehículo que utilizaba. Cuando se dispuso a retirar dicho obstáculo 3 individuos haciendo uso de pasamontañas y de una pistola, le abordaron diciéndole que era un atraco, que les debía entregar el dinero y todo lo de que valor tuviera en su domicilio.

A continuación lo introdujeron a la fuerza en la furgoneta que usaba la víctima y se dirigieron hacia su vivienda. A su llegada, la esposa de éste, que se encontraba fuera de la casa, se extrañó que su marido estuviera acompañado de dichas personas. En ese instante la víctima a voces la advirtió a su mujer para que se introdujera en la vivienda y que llamara a la Guardia Civil, lo que hizo de forma apresurada.

Uno de los asaltantes, en concreto el que portaba la pistola hizo al menos 5 disparos dirigidos a diferentes lugares, como el suelo para asustar a los perros que había en la finca, posteriormente otro contra la cerradura de la puerta principal y otro al interior de la vivienda a través de una de las ventanas. Este último hacia el lugar donde se encontraba la esposa de la víctima. Los agresores al percatarse que la mujer estaba llamando a la Guardia Civil, arrojaron a la víctima fuera de la furgoneta y emprendieron la huida.

Las gestiones que se llevaron a cabo para tratar de localizar a los autores, así como la furgoneta sustraída, arrojaron pronto resultado al ser hallado el vehículo a unos 250 mts de la vivienda. Las actuaciones llevadas a cabo tanto sobre el mismo, como en caminos próximos permitieron localizar indicios que fueron remitidos al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, para su estudio, arrojando resultados que fueron confirmando las averiguaciones que se iban haciendo.

Estas primeras actuaciones permitieron localizar a testigos que resultaron determinantes para la investigación, dado que se percataron de la presencia de un vehículo en la zona, que no era de la zona y cuya matrícula no se correspondía con la marca y modelo. La incesante labor de investigación a lo largo de estos meses, así como el análisis de testimonios, vehículos, personas, teléfonos móviles, repetidores dieron lugar a establecer la existencia de un grupo criminal, en el que algunos de sus miembros tenían antecedentes por tráfico de drogas o estafas. Otros, sin tener antecedentes policiales se movían por ambientes nocturnos como vigilantes de seguridad. La investigación pudo ir poco a poco identificando a sus miembros y fijarlos en el lugar de los hechos en algunos de los casos y en sus proximidades otros. A pesar de las medidas de seguridad que adoptaron, como fue la sustitución de placas de matrícula en el vehículo utilizado para el desplazamiento a la zona, etc.

Se pudo igualmente determinar que uno de los autores estaba haciendo las gestiones administrativas para la apertura de un club cannábico terapéutico en Avilés. También se pudo conocer que la víctima no fue elegida al azar, sino que llevaban tiempo vigilándola, empleando para ello dispositivos de geolocalización en el vehículo que usaban.

Se pudo establecer que, no todos los componentes del grupo se conocían con anterioridad, así como que algún integrante se desplazó desde otra provincia a Asturias para la comisión del hecho. Otro de los miembros, que contaba con un establecimiento de bebidas en Avilés, se traslada con frecuencia a las Islas Baleares para trabajar en el mundo de la noche.

Finalizada la actividad de investigación, a partir del día 17 de mayo y en diferentes fases se fueron llevando a cabo las detenciones de 7 personas y la investigación de otras 2 personas. Se llevaron a cabo diversos registros en domicilios, almacenes y locales que permitieron intervenir diversas cantidades de cocaína, útiles para su manipulación y venta, una plantación indoor de marihuana y una pistola.

Los detenidos han sido:

- J.R.F.O. de 49 años de edad y vecino de Avilés, a quien se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, detención ilegal, robo de vehículo a motor, lesiones y quebrantamiento de condena.

- I.F.G. de 37 años de edad y vecino de Avilés, a quien se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación. Considerándolo el autor intelectual de los hechos.

- R.M.C. de 50 años de edad y vecino de Avilés. Robo con violencia e intimidación, persona de confianza del anterior y el que guió a los autores hasta el lugar.

- A.A.R., de 30 años de edad y vecino de Candas, a quien se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia e intimidación, detención ilegal, lesiones, falsificación de placa de matrícula.

- A.M.M., de 52 años y vecino de Avilés, a quien se le imputa un delito de extorsión y contra la salud pública.

- E.J.C.J. de 35 años y vecino de Avilés, se le imputa un delito contra la salud pública.

Se identificó como integrante del grupo a una sexta persona pendiente de detener al encontrarse fuera de Asturias en paradero desconocido. A quien se le imputa policialmente homicidio en grado de tentativa, robo con violencia e intimidación, detención ilegal, robo/hurto de uso vehículo a motor, lesiones y falsificación de placa de matrícula.

Los investigados han sido:

- M.T.D., de 43 años de edad y vecino de Avilés.

- D.M.M., de 38 años de edad y vecino de Castrillón.

A ambos se les imputa un delito de tráfico de drogas.

Efectos incautados: