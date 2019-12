El maltratador de Perlora exonera a su mujer y acepta 9 meses de cárcel

El maltratador de Perlora exoneró ayer a su esposa y aceptó nueve meses de cárcel por un delito de maltrato en el ámbito familiar como autor de la paliza que le propinó a su mujer en la madrugada del pasado del pasado 2 de diciembre. Además, D. H. R. tendrá una orden de alejamiento durante dos años que le impedirá acercarse a su mujer a menos de 500 metros y la prohibición de tenencia de armas en los tres próximos años. La víctima, que se defendió con un cuchillo del ataque y que al principio del procedimiento afrontaba hasta tres años y medio de cárcel, quedó libre de todo cargo.

Los abogados de ambos implicados llegaron entre ellos a un acuerdo previo al juicio. El acusado, representado por el letrado Marcelino Villanueva, asumía el maltrato y reconocía que la acusada cogió el cuchillo para defenderse, lo que constituye una eximente completa la legítima defensa que incorporó a sus conclusiones el letrado de D. H. R.. No obstante, el fiscal mantuvo esa defensa como eximente incompleta, por lo que tuvieron que escenificar el paripé en la sala de vista. Un testigo, tío de la mujer, declaró que escuchó gritos ese día y que al ir a la vivienda se encontró con la agresión. "Él la tenía cogida por el pelo y le estaba pegando en la cara, daba puñetazos o con la mano", explicó el testigo. "¿Vio a ella coger un cuchillo?", interpeló el fiscal. Ante la negativa respuesta del testigo no había pruebas que sustentasen los cargos contra la mujer, toda vez que tanto él como ella se acogieron a su derecho a no declarar. La víctima, por su parte, estuvo representada por la abogada Anatolia Ferrera.

El relato del único testigo, que sólo presenció esa noche una de las dos agresiones que supuestamente tuvieron lugar en la vivienda, también sirvió para que el fiscal pudiese rebajar la pena de cárcel del año inicial que solicitaba a los nueve meses y un día. También retiró la petición de indemnización una vez que la mujer optó por renunciar a la responsabilidad civil que le pudiera corresponder por este episodio de maltrato. Una vez elevadas las conclusiones a definitivas, el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, quedó visto para sentencia, aunque la condena se ajustará a esos nueve meses que finalmente pidió el fiscal y que defensa y acusación particular dieron por bueno.